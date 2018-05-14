Более 500 граждан Таджикистана погибли в вооруженных конфликтах в зарубежных странах, сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с представителями общественности 12 мая.

Он, ссылаясь на статданные, также сообщил, что до сегодняшнего дня из числа граждан Таджикистана, участвовавших в вооружённых столкновениях зарубежных государств, 675 человек были задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

«Некоторые наши юноши, сбитые с толку, тоже примыкают к рядам боевиков террористических, экстремистских группировок и движений, участвуют в кровавых столкновениях в зарубежных странах. Имели место случаи, когда некоторые наши граждане перебирались туда целыми семьями. Большинство тех, кто находился на территории государств, охваченных войной, были убиты в результате проведения антитеррористических операций, а их несовершеннолетние дети стали сиротами», - отметил он.

По его словам, после разгрома на территории Ирака и Сирии террористической группировки «Исламское государство» часть граждан Таджикистана, входивших в неё, для продолжения своих преступных действий, как в 90-х годах прошлого века с предводителями бывшей террористической и экстремистской ПИВТ, скопилась на территории Афганистана.

«Следует отметить, что большинство граждан Таджикистана были привлечены и вступили в экстремистские группы во время нахождения в трудовой миграции, некоторые во время исполнения церемонии паломничества, а также в период незаконной религиозной учёбы за рубежом», - сказал он.

Глава государства отметил, что роль духовенства, в особенности имам-хатибов, весьма значительна в воспитании и направлении людей, особенно подростков и юношей, для выполнения добрых деяний, пробуждения в них чувства самосознания, трудолюбия, уважения взрослых и познания истинного Ислама.

«Но, к сожалению, среди них появились люди, которые вопреки своей святой задаче как члены террористических структур занимались агитацией экстремистских идей. За последние несколько лет были задержаны 23 хатиба и заместители хатибов, которые оказались членами террористических и экстремистских структур», - сказал он.

До сегодняшнего времени, по его словам, более 3400 граждан Таджикистана, которые были заняты незаконной религиозной учёбой за пределами страны, были возвращены на Родину.

«Но ещё почти 400 других находятся в так называемых религиозных учебных учреждениях зарубежных стран, которые должны быть возвращены в Таджикистан. В этом важном деле должны принять активное участие и родители, и родственники этих юношей, не позволять, чтобы их дети примыкали к разрушительным радикальным, террористическим и экстремистским силам, не позорили родителей и свою родню и не порочили государство и нацию. Мы сами имеем исламский институт, который может готовить специалистов высокого уровня», - сказал Рахмон.

По его словам, создание препятствий для поступления детей в школу и есть одна из главных причин этого явления.

«За совершение подобных деяний в 2017 году и за 3 месяца текущего года были возбуждены уголовные дела в отношении 157 родителей, они были привлечены к уголовной ответственности, что вызывает серьёзную озабоченность. Несмотря на усиление контроля за исполнением законов «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей» и «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», соблюдение их оставляет желать лучшего. Например, в 2017 году и в течение трёх месяцев текущего года за нарушение в направлении обучения и воспитания детей более 23-х тысяч родителей были привлечены к административной ответственности. За это время только в развлекательных центрах соответствующими органами было задержано 3000 несовершеннолетних, что свидетельствует о безответственности некоторых родителей в деле обучения и воспитания детей», - отметил глава государства.

«Мы должны направить все усилия и возможности на то, чтобы наши дети росли в духе патриотизма, самосознания, любви к наукам и знаниям, стремления к освоению современных профессий», - сказал президент.

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