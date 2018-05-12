Выступая на церемонии открытия, верховный муфтий Серикбай кажы Ораз поздравил мусульман с открытием в канун священного месяца Рамадан мечети, где есть альтернативные источники энергии, сообщает CA-NEWS.



«В народе есть поговорка: «Не собьются люди с истины, местности, где звучит азан». Мечеть - это священное место, где царит любовь и отзывчивость, добродушие и гуманность, единство и милосердие, и всякая доброта. Это дом Аллаха. Мечеть всегда важна для духовного развития человеческого рода и морального совершенства общества. Я убежден, что эта мечеть будет не только местом поклонения, но и станет очагом духовного и культурного просвещения, общественного соглашения, местом единства и процветания. Новая мечеть также станет центральным элементом пропаганды традиции, великой истории нашего народа, источником религиозных и научных новостей», - отметил муфтий.



Отмечается, что строительство мечети на правом берегу реки Ишим началось в 2016 году на средства благотворительных пожертвований. Здание мечети построено в стиле постмодернизма с традиционными орнаментами и декоративными элементами. Главное здание представляет собой сложный полусферический объект. Его стены треугольные и оснащены куполом с 26-метровым диаметром. Внешний дизайн мечети напоминает цветы и бриллианты.



Высота башни, расположенная на северной стороне главного здания мечети, составляет 43,5 метра. Она была построена в стиле «священного пера». Альтернативные источники энергии, используемые для обеспечения энергии, производят в 3 раза больше электроэнергии по мере необходимости. Новая мечеть рассчитана на 750 человек. Площадь здания составляет 2248 квадратных метров, территории - 1,44 гектара.