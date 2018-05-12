В марте 2018 года кумулятивный государственный долг Казахстана превысил 14,8 триллионов тенге ($45,25 млрд), что на 20,9% больше, чем в прошлом году, сообщает ИА Фергана со ссылкой на Finprom.kz.

Совокупный госдолг страны состоит из государственного долга - $43,73 млрд (прирост за год - 20,1%), гарантированного государством долга - $1,3 млрд (прирост - 59,4%), и долга по поручительствам государства - $115,6 млн.

Основным фактором роста госдолга стал внутренний долг правительства Казахстана. За год он увеличился на 30,9%, с $13,45 млрд до $17,4 млрд, при этом внешний долг почти не изменился - прирост всего на 0,1%.

За последние 5 лет госдолг вырос в 3,9 раз, с $12,23 млрд до $45,25 млрд, что составило около 8% от внешнего долга Казахстана.

На 11 мая счетчик Countrymeters показывает, что размер госдолга Казахстана составляет $47,9 млрд. ВВП республики – $126,1 млрд.

Ранее сообщалось, что на 1 января 2018 года внешний долг Казахстана составил $167,5 млрд и превысил ВВП республики на 5,9%. В структуре внешнего долга 62% занимает межфирменная задолженность, 26% – внешний долг других секторов перед несвязанными кредиторами, 8% – государственный внешний долг, 4% – внешние обязательства банков второго уровня и АО «Банк развития Казахстана».