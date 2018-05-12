Массовый отстрел бродячих животных в Душанбе долгие годы был обычным делом. Люди возмущались, власти объясняли: это все – на благо граждан, забота о здоровье и безопасности горожан. Вот только собак зачастую убивали прямо на глазах у детей, а трупы не всегда забирали с улиц.



Но теперь таджикские защитники животных надеются, что все изменится: в столице открылся первый в стране приют для бродячих собак и кошек – Happy tails. 6 соток на окраине города для него были выделены по личному распоряжению мэра Душанбе Рустама Эмомали.



– Преимущество будет отдаваться бездомным собакам, именно они – самые уязвимые в нашем обществе, в них кидают камнями, издеваются над ними, – рассказала нашему партнеру «Открытой Азии онлайн» участница инициативной группы по защите бездомных животных Душанбе Наргис Хамрабаева.

В честь открытия приюта и в поддержку бездомных животных в Душанбе прошел первый благотворительный забег инициативной группы и международной школы QSI Dushanbe. Участниками 5-километрового марафона были в основном иностранцы – те, кто живет и работает в Таджикистане.

Гостей встречали пять питомцев мини-приюта – Шайли, Буля, Джонни, Сара и Дина, с банданами и наклейкой I want a home («Мне нужен дом»). Рядом были волонтеры, которые раздавали буклеты и флаеры с информацией об инициативной группе помощи бездомным животным в Душанбе.

Многие пришли семьями, с детьми, подходили, интересовались, а одна молодая семья даже стала на время волонтером, взяв у нас поводок с милашкой Диной и отдав его только в конце мероприятия.

ЛЕЧЕНИЕ ПИТОМЦЕВ – ТОННЕЛЬ БЕЗ СВЕТА

Как говорит Наргис Хамрабаева, в Таджикистане сейчас обострилась еще одна проблема с животными – их лечение. Лечить зверей в стране практически негде. В Душанбе и Худжанде есть по одной ветеринарной клинике. В апреле душанбинская клиника прошла переаттестацию, и по итогам количество врачей в ней сократили с восьми до четырёх.



Прохождение аттестации являлось требованием нового органа, который курирует ветеринарную сферу. Упразднен Государственный ветеринарный контроль, а его функции переданы новому Комитету по продовольственной безопасности, который подчиняется Министерству сельского хозяйства.

И вот теперь четыре врача обслуживают около 6 тысяч домашних животных Душанбе! Кроме прочего, они должны два раза в год ставить питомцам прививки. И уметь не только делать уколы, но и проводить сложные операции. Для которых, впрочем, все равно нет нормальных условий.



– Иногда невозможно даже сделать рентген или УЗИ животному, например, если собаку или кошку сбила машина. А от правильной диагностики зависит успешность лечения. Наши ветеринары вынуждены ставить диагнозы, как говорится, на глазок, – говорит Наргис Хамрабаева.



Вот 14-летняя девочка Мадина привела в клинику свою собаку, 7-месячного Макса. Пес не ел 4 дня – отказывался от корма, заметно похудел.

– Раньше, когда я возвращалась из школы, он на меня бросался, ждал меня. А сейчас только лежит. Не играет, не бесится, – рассказывает Мадина.



Главный ветеринарный врач Душанбе – Шамшод Исматов – вынужден ставить диагноз только исходя из имеющейся у хозяйки информации. Он считает, что у Макса – вирусная инфекция, потому что ему не сделали вовремя прививку от вирусного энтерита.



– К сожалению, 8 из 10 больных собак умирают из-за вирусных инфекций. Мы будем ставить капельницы и надеяться, что пес выздоровеет, – говорит Исматов.

Он надеется, что импорт оборудования для столичной ветклиники – вопрос времени.

НАСЕЛЕНИЕ СТАЛО ТОЛЕРАНТНЫМ К ЖИВОТНЫМ?

Шамшод Исматов вырос в семье ветеринаров. Его отец и дедушка также ставили диагноз по симптомам, а потом лекарствами лечили.



– В кишлаке мы в основном лечили скот. Когда папу и деда звали обследовать животных, я всегда был с ними. Позже сам отучился на ветеринара, – рассказывает Исматов.



Он вспоминает, что в первые годы профессиональной деятельности его удивляло отношение людей к животным.



– Когда мы ставили питомцам диагноз, и хозяева чувствовали, что им нужно потратиться, они бросали их здесь. Даже не ухаживали за ними. Но отрадно, что сейчас увеличивается любовь к питомцам. Люди лечат их до конца, – говорит он.



Исматов воспоминает, как три месяца назад он увидел собаку, которая сломала лапу. Вокруг нее сразу же собралась группа людей, которая начала думать, как вылечить животное.



– Буквально за несколько минут нашлись люди, которые согласились ухаживать за бездомным псом. Так и сделали. Они постоянно привозили его на обследования, а я занимался лечением. Сейчас он чувствует себя хорошо, – рассказал Исматов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus