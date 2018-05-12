О задержании сразу нескольких групп террористов, планировавших произвести взрывы на акции «Бессмертный полк», рассказал ТАСС генерал армии Олег Сыромолотов, возглавляющий делегацию России на антитеррористической конференции ОБСЕ.

«Задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции «Бессмертный полк» в Москве, для этого уже было заготовлено оружие, - отметил он. - Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек».



«С 21 по 24 апреля у нас только уничтожено 26 террористов», - добавил замминистра.



Сыромолотов напомнил, что в 2017 году российские спецслужбы разрабатывали группу в Санкт-Петербурге, которая также готовила теракт перед акцией «Бессмертный полк». «Когда мы начали изучать финансирование, поняли, что оно идет из Турции, а затем вышли на резервную группу в Сибири», - сообщил он.

В акции «Бессмертный полк» в Москве принял участие президент России Владимир Путин, а также президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В общей сложности в рядах «Бессмертного полка», по подсчетам МВД, по Москве 9 мая прошли более 1 млн человек, что стало абсолютным рекордом за всю историю акции (в 2017 году в Москве число участников шествия составило около 750 тыс. человек, в 2016-м — 700 тыс., в 2015-м — более 500 тыс. человек).

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