Таджикский технический университет имени академика М. Осими и Группа КНАУФ СНГ при поддержке Министерства образования и науки РТ сегодня начали двухдневную международную научно-практическую конференцию “Опыт, проблемы и перспективы повышения качества строительных работ на основе лучших отечественных и зарубежных практик”, посвященная 10-летию деятельности КНАУФ в Республике Таджикистан.

В работе конференции принимают участие таджикские ученые, эксперты и студенты, а также представлены научные доклады преподавателей и студентов технических вузов из Кыргызстана, Казахстана и России.

Открывая в торжественной обстановке конференцию, проректор Таджикского технического университета Махмадамон Абдуллоев отметил, что благодаря компании КНАУФ, при поддержке которого при вузе функционирует Консультационный центр КНАУФ-ТТУ, студенты факультета строительства и архитектуры получают на протяжении последних лет огромный опыт и практические знания, позволяющие получить из них высококвалифицированных специалистов.

О достижениях Таджикистана в строительстве грандиозных проектов рассказал на конференции заместитель председателя Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан Низом Мирзозода.

«Система инновационного технического образования включает создание научно-производственных и научно-образовательных центров, образовательные программы с усиленной фундаментальной составляющей, не только в самих вузах, но и на предприятиях города, - отметил он, - Благодаря техническому университету и поддержке отдельных компаний, таких как КНАУФ, в последние годы подготавливаются специалисты высокого уровня для высокотехнологичных секторов экономики, в том числе и для строительства. Строители являются передовым звеном общества и благодаря их труду сегодня города и районы республики преображаются, приобретают современный и красивый облик».

По словам декана факультета архитектуры и строительства университета Нозимшо Хасанова, уже несколько лет при Таджикском техническом университете функционирует Консультационный центр КНАУФ-ТТУ при котором имеется практический кабинет строительных технологий КНАУФ, в котором студенты и все желающие могут обучатся строительным нормам и правилам ведения строительных работ, апробируя выпускаемую компанией КНАУФ продукцию.

Затем с приветственной речью к участникам конференции обратился генеральный директор ООО «КНАУФ Маркетинг Душанбе» Фаррух Салимов, который рассказал о деятельности компании в Таджикистане.

Группа КНАУФ – германская компания, занимающаяся изготовлением стройматериалов, при этом используя высокие достижения науки и техники.

«Цель поддержанного нашей компанией конференции – это получение новых знаний и обмен опытом между специалистами строительной отрасли по обсуждению проблем и перспектив высококачественных строительных работ, - отметил Фаррух Салимов, - Поэтому группа КНАУФ сделала обучение и подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере строительства одним из своих основных направлений».

Генеральный директор ООО «КНАУФ Маркетинг Душанбе» Фаррух Салимов

По его словам, благодаря такой поддержке при Техническом университете впервые в Центральной Азии был основан Консультационный центр КНАУФ -ТТУ, а при нем - Центр строительных технологий КНАУФ. 2402 выпускников университета всех направлений и профилей, а также другие слушатели прошли обучение по технологиям и материалам КНАУФ. Также огромное количество воспитанников профессионально-технического строительного лицея г. Душанбе были обучены технологиям КНАУФ. Общее количество подготовленных специалистов в Таджикистане за эти годы составляет более 4, 5 тысяч человек.

«Консультационный центр КНАУФ-ТТУ стал первым победителем в международном конкурсе по подготовке профессионального мастерства среди стран региона. Первый международный симпозиум архитекторов Центральной Азии тоже был проведен у нас в стране. Поэтому быть во всем первыми требует от нас большой ответственности», - заявил Фаррух Салимов, отмечая, что все грандиозные объекты столицы, которые украшают наш город (новый терминал аэропорта Душанбе, Дворец Наций, гостиницы Серена, Шератон и Хайят Ридженси, строящаяся Главная мечеть и др.) построены с использованием строительной продукции компании КНАУФ. При этом, по его словам, 70% продукции компании используется при строительстве частных сооружений.

«В этом году отмечается не только 10-летие нашей компании на рынке Таджикистана, но и 25-летие группы КНАУФ в СНГ. Поэтому с начала года нами запланировано проведение множество различных праздничных мероприятий, событий и встреч, например, проведение в эти выходные совместно с Федерацией Unifight Открытого кубка Unifight с участием подростков 12-17 лет в шести весовых категориях, представляющие города и районы республики. А в конце мая при поддержке нашей компании в Худжанде будет проведена олимпиада по ментальной арифметике, организованная Академией «Империя знаний», - отметил Салимов, рассказывая о предстоящих планах.

В честь 10-летнего юбилея «КНАУФ Маркетинг Душанбе» ранее был объявлен конкурс на лучший проект по строительству среди студентов, и на конференции памятными подарками и дипломами были награждены 4 человека. Также за плодотворное сотрудничество в деле воспитания кадров в сфере строительства грамотами и памятными подарками компании были отмечены несколько человек из административно-преподавательского состава Технического университета.

Завтра конференция продолжит свою работу в четырех направлениях – архитектуре и градостроительной культуре, инженерных системах зданий и сооружений, современных строительных материалах и технологиях, а также экономики и экологии в строительстве.