Бывший генеральный директор строительной компании "Мовароуннахр" Джурабек Охонов, восемь лет отсидевший в тюрьме, вышел на свободу.

В Главном управлении исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции "АП" сообщили, что Охонов отсидел свой срок, расплатился с долгами и выпущен на свободу.

Джурабек Охунов покинул тюремные стены 8 мая. Он провел за решеткой 8 лет, хотя был осужден в 2012 году на 14 лет: часть его срока в 2014 году была скошена по амнистии.

Джурабек Охонов был арестован в ноябре 2010 года по обвинению в совершении преступления по ст. «мошенничество». Позже к данному делу было добавлено другое, которое было возбуждено в 2009 году по ст. «незаконное предпринимательство».

Компания «Мовароуннахр» с 2005 года занималась строительством ипотечного жилья в стране. Однако, собрав с населения частичную, или полную оплату за жилье, обещанное жилье предоставила не всем.

5 июля 2012 года Верховный суд Таджикистана приговорил 53-летнего Джурабека Охонова к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Он был признан виновным по всем предъявленным статьям – в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном предпринимательстве, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и растрате.

Однако одна третья часть срока попала под амнистию, срок исчисляется с момента задержания Охонова – с 9 ноября 2010 года. Гособвинитель тогда требовал приговорить Охонова к 17 годам лишения свободы.

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