Эмомали Рахмон сегодня встретился с новыми кадрами, назначенными на ответственные должности руководящего уровня в органах прокуратуры и Счётной палате.

За счёт молодых и опытных специалистов были назначены прокуроры города Бохтар, районов Темурмалик, Вахш, Шамсиддин Шохин и заместитель прокурора Хатлонской области, прокуроры районов Шугнан, Ишкашим ГБАО и прокурор Раштского района, сообщает пресс-служба главы государства.

В центральном аппарате Счётной палаты также были произведены кадровые изменения на руководящем уровне.

Согласно статье 13 Закона Республики Таджикистан «О Счётной палате Республики Таджикистан», в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан было передано предложение президента о назначении на должность главного аудитора Собира Салимзода.

"Президент в ходе беседы с кадрами подчеркнул, что они должны постоянно совершенствовать свои профессиональные знания и руководящие навыки, относиться к возложенным на них обязанностям ответственно и добросовестно, быть достойными уважения людей и преданно служить государству и нации", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, сегодня постановлением правительства Мухаммад Гуломзода назначен заместителем главы Открытой акционерной холдинговой компании «Барки Точик».

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