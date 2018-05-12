Как вернуть квартиру

- Здравствуйте, я хотела бы узнать, могу ли я получить гражданство РТ? Родилась я в городе Нуреке в 1983 г., моя бабушка была почетным гражданином города, а мама работала в воинской части медиком. В 1995 году в связи с гражданской войной мы переехали в Казахстан. У нас была квартира; хотелось бы узнать, есть ли возможность её вернуть?

- Здравствуйте, вы можете получить гражданство Республики Таджикистан путём восстановления, если ранее имели гражданство РТ, по части 3 статьи 17 конституционного Закона РТ "О гражданстве РТ", либо сократить общий срок получения гражданства РТ по упрощенной системе по части 2 статьи 16 вышеназванного конституционного закона:

"С ходатайством о приёме в гражданство Республики Таджикистан с сокращением половины срока постоянного проживания, предусмотренного абзацем первым статьи 15 настоящего конституционного Закона, могут обратиться следующие лица:

- лица, родившиеся на территории Таджикской Советской Социалистической Республики, имевшие гражданство бывшего Союза Советских Социалистических Республик".

Относительно восстановления права собственности на квартиру - возможности имеются. Но имеются нюансы, и для более полного ответа нужно изучить вопрос в очном порядке.

Как переоформить квартиру

- Моя мама, инвалид 2-й группы, давно составила на меня дарственную на квартиру. Сейчас я хочу эту квартиру переоформить на моего сына, хотя мама еще жива. Как правильно это сделать и сколько будет стоить эта услуга?

- Договор дарения имеет такие же правовые последствия, как договор купли-продажи, мены и др. Для отчуждения имущества, полученного по договору дарения, не обязательно, чтобы даритель умер. Стоимость оформления договора можете уточнить в нотариальной конторе по месту нахождения жилого помещения.

Докажи, что ты специалист

- Здравствуйте. Я работаю автослесарем, арендую бокс для ремонта автомобилей, и у меня есть патент, по которому я ежемесячно плачу налог государству. У меня есть диплом техника-механика и стаж работы 32 года. Сейчас ко мне пришли из организации по урегулированию по транспорту и требуют, чтобы я взял у них сертификат, что я специалист. Какой-то абсурд получается. Правомерно ли это и вхожу ли я в список обязательной сертификации? Также с меня требуют лицензию. Это на каком основании и по какому закону, ведь у меня малый бизнес и есть патент?

С уважением, Андрей

- Здравствуйте, Андрей. В соответствии с Законом РТ "О лицензировании отдельных видов деятельности" в перечень лицензируемых видов деятельности также входит "деятельность по техническому обслуживанию и ремонту на автомобильном и железнодорожном транспорте".

Для получения лицензии по данному виду деятельности требуются следующие дополнительные документы (пп 6, п. 6, статья 38 Положения "Об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности" ПП РТ от 03.04.2007 №172):

- сведения о производственно-технической базе (сведения о наличии постов для выполнения определенного вида работ);

- сведения о выполняемых работах;

- санитарно-эпидемиологическое заключение - заключение государственной экологической экспертизы - сведения о соблюдении общих требований безопасности труда и санитарной гигиены.

Лицензирующий орган: Государственная служба по надзору и регулированию в области транспорта.

Относительно сертификата можете уточнить у Государственной службы по надзору и регулированию в области транспорта, в каком нормативно-правовом акте закреплено обязательное получение данного сертификата.

При чем тут суд?

- В пакете документов на дом (хавли) - техпаспорт, сертификат... - обязателен халномаи суд? Скажите, пожалуйста, насколько важен халномаи суд и в каких случаях он нужен? Слышала, что даже если все документы в порядке, но нет халномаи суд, значит, при сносе не дадут деньги (или квартиру). Большое спасибо.

- Добрый день, "Халномаи суд", то есть решение суда, может потребоваться в случае, если дом или часть дома (пристройки) построены без предварительного разрешения уполномоченных органов. Если все документы соответствуют законодательству, то есть нет незаконных построек, то решения суда не требуется. Как правило, в техническом паспорте указано, какие постройки не имеют правоустанавливающих документов.

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