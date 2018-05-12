В Узбекистане хашары (субботники) будут проводиться на добровольных началах и только на основании соответствующего акта за подписью президента страны Шавката Мирзиёева или распоряжения правительства о проведении всенародного хашара. Об этом говорится в постановлении Кабмина «О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан», сообщает ИА Фергана.

В документе прописаны и другие ограничения по вопросу проведения общественных работ. Так, субботники на производстве будут устраиваться исключительно на территории организации, в которой трудятся привлеченные к работам граждане. То есть, не предусматривается выезд коллектива в парки, на улицы и прочее. Также запрещается проведение хашаров вблизи автомобильных трасс, водоемов, в прибрежных зонах, на крышах зданий, на стройплощадках и прочих опасных объектах, где имеется риск причинения вреда жизни и здоровью людей.

Если хашар организуется органами самоуправления граждан, то общественные работы проводятся в добровольном порядке и исключительно на территории соответствующей махалли (квартала, общины).

Кроме того, в рамках хашаров можно заниматься благоустройством, озеленением и приведением в порядок своих рабочих мест. Категорически запрещено принудительно привлекать граждан к строительно-ремонтным и сельскохозяйственным работам, а также другим видам общественных работ.

Отметим, что узбекистанцы не всегда с воодушевлением воспринимают всенародные хашары. В марте этого года в узбекских группах социальных сетей пользователи массово выражалинедовольство тем, что обещанный президентом пятидневный отдых в связи с праздником Навруз значительно сокращен их работодателями, правительством и местными властями. Напомним, тогда кабмин распорядился провести 18-19 марта субботники по всей стране. Несмотря на добровольный характер хашаров, власти были уверены, что в благотворительной акции примут участие свыше 18 миллионов граждан, то есть, все трудоспособное население республики.

Необходимость регулирования проведения субботников обоснована также частыми фактами использования принудительного труда при благоустройстве государственных объектов. Например, перед визитом президента страны Шавката Мирзиёева в Ташкенте медиков заставили заниматься уборкой парка «Ашхабад». Громкий общественный резонанс вызвала смерть молодой учительницы в Самаркандской области, погибшей в результате ДТП, когда педагогов согнали благоустраивать придорожную территорию.

Ранее сообщалось, что министерству труда Узбекистана поручено подготовить предложения об ужесточении ответственности должностных лиц за незаконное привлечение граждан к принудительным общественным работам.