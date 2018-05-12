Казахстанский предприниматель и банкир Жомарт Ертаев, задержанный 8 мая в Москве по линии Интерпола за мошенничество на $80 млн, дожидается российского гражданства. Это выяснилось в Пресненском суде на заседании, посвященном продлению срока его задержания, пишет ИА Фергана.

О том, что Ертаев подал документы на получение российского гражданства, сообщил его адвокат. Судья продлила срок его задержания до 13 мая, чтобы получить дополнительные доказательства, «в том числе результаты рассмотрения заявления Ертаева о получении гражданства РФ», передает РИА «Новости».

Прокуратура Москвы просила суд арестовать Ертаева до 16 июня для последующей его экстрадиции на родину в Казахстан, где он был объявлен в международный розыск. Защита указывала, что банкир совершал международные командировки, не скрывался после того, как был объявлен в международный розыск, и не задерживался.

По сообщению казахстанского МВД, задержание Жомарта Ертаева связано с делом о мошенничестве в Bank RBK. Будучи советником председателя совета директоров этого банка, он, по данным следствия, пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств.

Осенью у банка были приостановлены лицензии, а президент страны Нурсултан Назарбаев заявил о «воровстве со стороны акционеров для финансирования своих людей» и пообещал привести в чувство акционеров», «заставить их вернуть деньги» и стабилизировать работу этого банка. Как отмечает «Коммерсант», сейчас ситуация с банком практически нормализовалась после подписания соглашения между Bank RBK, правительством, Национальным банком и совладельцем группы компаний «Казахмыс» Владимиром Кимом, которые докапитализировали банк и очистили его баланс путем передачи «плохих» кредитов на общую сумму 603 млрд тенге ($1,8 млрд) ТОО «Специальная финансовая компания DSFK».

Ертаев в разные годы возглавлял «Альянс-банк», «Евразийский банк», был консультантом совета директоров Bank RBK и Qazaq Banki, а также гендиректором «Алма ТВ». В России банкир в мае 2017 года стал владельцем 5% акций «Тройка-Д Банк». Ертаеву довелось провести девять месяцев в СИЗО, когда в 2009 году ему предъявили обвинение в хищении $1,1 млрд в «Альянс-банке». Его выпустили, переквалифицировав обвинение на «нарушение законодательства о бухгалтерском учете» и «незаконное использование денежных средств банка». В начале июля 2015 года Генпрокуратура Казахстана сообщила о том, что Ертаев проходит подозреваемым по делу в отношении должностных лиц «Альянс-банка» по статье «Хищение вверенного чужого имущества путем присвоения и растраты группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в крупном размере». Через несколько дней СМИ сообщили, что он покинул Казахстан.