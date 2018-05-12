Сотрудники Домодедовской таможни изъяли ювелирные изделия на сумму более миллиона рублей у 24-летней узбекистанки, которая прилетела из Дубая. Об этом информирует пресс-служба Домодедовской таможни, пишет Росбалт.

Во время проведения таможенного контроля пассажиров, прибывших из Дубая (ОАЭ), сотрудниками Домодедовской таможни была остановлена на «зеленом» коридоре 24-летняя девушка гражданка Узбекистана. В ручной клади у пассажирки обнаружены ювелирные изделия: кольцо и браслет в коробках красного цвета Cartier и серьги.

Пассажирка заявила, что эти украшения — подарок встреченного на отдыхе мужчины, стоимость которых ей неизвестна, документов на них у неё тоже нет.

«Таможенные эксперты установили, что украшения выполнены из белого золота 750 пробы со вставками из бриллиантов. Кольцо и браслет из коллекции Juste un clou (с французского «просто гвоздь») произведены торговым домом Cartier. Стоимость изделий на внутреннем рынке составила 1 071 000 рублей (более $16 тысяч). Украшения изъяты, девушке грозит крупный штраф по статье 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров», — уточняется в сообщении пресс-службы таможни.