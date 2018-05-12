АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 МАЯ
- В Таджикистан с официальным визитом прибывает президент Беларуси Александр Лукашенко.
- В МИД состоится пресс-конференция Агентства по контролю за наркотиками при президенте РТ о наркоситуации в стране. Начало в 10:00.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 МАЯ
1927 – Открытие II съезда профсоюзов Таджикской АССР.
1992 – Основано телевидение Куляба.
2003 - В Хороге состоялась официальная церемония открытия консульства Афганистана.
2017 - В Кулябе совершено нападение на офицера Госкомитета национальной безопасности Мухиддина Юлаева: с ножевыми ранениями он был доставлен в больницу.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 14 МАЯ
1933 – Родился композитор Давлатшо Муминшоев.
1937 – Родился профессор Хисрав Содиков.
1944 – Родился архитектор Рустам Каримов.
1964 – Родился журналист Мухиддин Пайшанбе.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 МАЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла.
По Хатлонской области – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 19-24 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно с прояснениями, по ЗГБАО кратковременный дождь, по ВГБАО осадки (дождь, ночью снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 8-13 тепла.
По районам республиканского подчинения – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 15-20 тепла.
По городу Душанбе – Облачно с прояснениями, дождь временами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 25-27 тепла.
По городу Худжанд – Облачно с прояснениями, дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/c временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 23-25 тепла.
По городу Курган-Тюбе – Облачно с прояснениями дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 25-27 тепла.
По городу Хорог – Облачно с прояснениями, дождь временами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 19-21 тепла.
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