Сервис по размещению и прослушиванию музыки SoundCloud оказался заблокированным в Кыргызстане по решению Октябрьского суда Бишкека, который признал сайт экстремистским.

Как пишет Кloop.kg, SoundCloud перестал открываться у кыргызских пользователей в начале 2018 года — большинство абонентов кыргызских интернет-провайдеров до сих пор не могут открыть сайт, но некоторые пользователи все еще имеют доступ к нему.

Редакция Kloop.kg попыталась выяснить причины недоступности сайта известной музыкальной платформы и получила ответ от председателя Октябрьского суда Бишкека о том, что SoundCloud признан «экстремистским» в Кыргызстане.

Решение суда вышло в октябре 2017 года — вместе с SoundCloud под запрет попали еще несколько других сайтов, среди которых известный видеошэринговый сервис LiveLeak и несколько ресурсов, посвященных запрещенным религиозным течениям.

Причина запрета сервиса неизвестна, в ответе Октябрьского суда написано, что решение было вынесено по заявлению Генеральной прокуратуры Кыргызстана.

В судебном решении также сказано, что запрещается распространение и хранение материалов, находящихся на SoundCloud — это означает, что под запрет попадает вся музыка на этом сервисе, например, песни известных музыкантов, которые публиковались на SoundCloud.

«Запрещено хранение, перевозка и распространение размещенных на этих сайтах публикаций, материалов, атрибутики и символики, в том числе и размещение в сети Интернет на территории Кыргызской Республики», — сказано в сообщении.

Руководитель юридической компании «Прецедент» Фатима Якупбаева объяснила Kloop.kg, что, судя по ответу Октябрьского суда, признание SoundCloud экстремистским может означать запрет для всего контента на сайте.

Юрист не понимает, каким образом возможно осуществлять надзор за исполнением судебного решения.

«Решение по SoundCloud — это точно так же, как запретить в Кыргызстане какую-либо социальную сеть. Как они это будут исполнять? Изымать мобильные телефоны у граждан и заставлять удалять музыку и SoundCloud?» — говорит Якупбаева.

SoundCloud — сервис для размещения музыки и аудиозаписей. Сайтом можно пользоваться бесплатно для прослушивания аудио, но требуется оплата при загрузке треков больше лимита.

На сайте можно найти музыку как от начинающих исполнителей, так от профессиональных, например, Джастина Тимберлейка.

SoundCloud также используют для размещения подкастов или аудиорепортажей — на сайте есть новостные выпуски радио «Азаттык» и КТРК и кыргызская музыка местных исполнителей.