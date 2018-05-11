В Ташкенте проходит юношеский чемпионат Азии по спортивной борьбе. В нем сначала выступают борцы греко-римского (классического) стиля, затем на ковер выйдут «вольники».

11 мая, в первый день соревнований по классической борьбе представитель Таджикистана Фируз Мирзораджабов в весовой категории до 51 кг завоевал серебряную медаль.

Асламджон Азизов завоевал бронзу в весовой категории 45 кг.

Как сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Таджикистана, аналогичный успех борцов повторили юные дзюдоисты, которые проводят свой чемпионат в Ливане.

Серебряную медаль выиграл Сулаймони Джамшед, выступивший в весовой категории 60 кг. «Бронзу» в весовой категории 55 кг завоевал Фарорун Мирзошоев.

Оба чемпионата завершаются в воскресенье – 13 мая.

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