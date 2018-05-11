Сегодня в гостинице Хаятт Ридженси состоится пресс-конференция c Командующим Центрального командования США генералом Джозефом Вотелом. Он приехал в Душанбе накануне.

В посольстве США в Таджикистане сообщили, что темой пресс-конференции станет общая ситуация по безопасности, сегодняшние реалии в Афганистане и сотрудничество США и Таджикистана в сфере безопасности.

Во время своей предыдущей поездки в Таджикистан в 2016 году Джозеф Вотел обсудил широкий спектр вопросов с руководством страны.

Тогда Джозеф Вотел высоко оценил непрерывное партнерство между вооруженными силами США и Таджикистана, отметил важность этого партнерства для поддержания стабильного и процветающего Таджикистана.

По сообщению посольства США в РТ, в течение более двух десятилетий взаимодействия Соединенных Штатов с Таджикистаном партнерство между двумя странами способствует поддержанию безопасности и стабильности в Центральной Азии, вместе с тем улучшая уровень жизни граждан Таджикистана.

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