Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду станет исполнительным продюсером сериала, посвященного женскому футболу.

Пока еще безымянный проект снимается студией Пола Ли по заказу социальной сети Facebook, где он и будет демонстрироваться на видео-платформе Facebook Watch, сообщает Медуза со ссылкой на The Hollywood Reporter,

Сериал расскажет о женской футбольной команде из одной из школ Нью-Йорка. Авторами сценария выступали Лиз Гарсиа и Джош Харто, известные по сериалу «Мемфис Бит».

«В свободное время я люблю смотреть качественные телепередачи, — заявил Роналду. — Работа исполнительным продюсером в этом сериале станет для меня потрясающим опытом… История моей жизни имеет много общего со взлетами и падениями, которые предстоит пережить команде в сериале». (англ.яз.) THE HOLLYWOOD REPORTER

Сериал о женском футболе станет вторым проектом Facebook в производстве телешоу. Ранее соцсеть заключила договор о создании черной комедии «Королева Америка» с Кэтрин Зета-Джонс в главной роли.

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