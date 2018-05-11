Медиа-группа «Азия-Плюс» запускает свой новый проект «Салом, соседи!». Его цель проста – помочь гражданам наших стран – Таджикистана и Узбекистана – лучше узнать и понять друг друга.

Мы всегда говорили, что таджики и узбеки – два братских народа, близкие по своему духу, истории и культуре. Но последние годы информации друг о друге нам явно не хватало. Более того, за 25 лет независимости в наших странах выросло целое поколение, которое довольно смутно представляет себе, чем живут сегодня простые люди по ту сторону границы. Эту ситуацию пора исправлять.

В своем новом проекте мы будем рассказывать короткие видео-истории об удивительных людях наших стран, их культуре, обычаях и традициях, о сотрудничестве Таджикистана и Узбекистана в самых различных сферах.

Мы убеждены: чем больше люди будут узнавать друг о друге из первых уст, тем лучше они будут понимать и чувствовать друг друга, тем сложнее их будет вовлечь в бессмысленные споры и конфликты.

Мы также полагаем, что простые человеческие истории — не только из больших городов, но и из маленьких, и вовсе не из городов, — самый большой дефицит на нынешнем медийном рынке. Мы с нашими коллегами-журналистами постараемся восполнить этот пробел.

Пользуясь случаем, мы приглашаем к сотрудничеству наших узбекских и таджикских коллег – присылайте нам свои сюжеты, предлагайте героев и темы для новых историй, которые могут быть интересны нашим соседям! Вы также можете использовать наши ролики на своих сайтах, таким образом, способствуя взаимопониманию и сближению Душанбе и Ташкента, Худжанда и Хивы, Куляба и Бухары, Хорога и Самарканда.

Герои наших историй будут говорить на удобном для себя языке – таджикском, узбекском или русском, а титры роликов будут идти на русском, чтобы сделать их понятными для аудитории обеих стран и всего русскоязычного медиа-пространства.

Первый выпуск с потрясающей историей из узбекского кишлака Конигил (Самаркандская область) про древний метод изготовления «шелковой» бумаги выйдет уже во вторник. А еще мы вам покажем уникальные таджикские лица через объектив фотожурналистки Анисы Сабири.

Итак, мы начинаем: салом, соседи - мир вашему дому!