Инвестиционный форум Таджикистана и Саудовской Аравии с участием руководителей министерств и ведомств, а также деловых кругов двух стран прошел 10 мая в Душанбе.

Председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ Фаррух Хамралиев на форуме отметил, что в Таджикистане созданы необходимые условия для ведения предпринимательской деятельности и благоприятный инвестиционный климат. Он подчеркнул, что принимаются действенные меры для поддержки и развития реальных секторов экономики и упрощения правил регулирования предпринимательской деятельности.

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«На форуме были отмечены реальные и потенциальные возможности, обеспечивающие устойчивое развитие, в том числе большие гидроэнергетические ресурсы и запасы пресной воды, полезных ископаемых, возможности переработки сельскохозяйственной продукции, развитие туристической и транспортной инфраструктуры. Укрепление взаимовыгодного сотрудничества в этих важных направлениях было признано целесообразным», - передает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом.

Арабским инвесторам были продемонстрированы инвестиционные и туристические возможности Таджикистана посредством видеоматериалов.

В рамках мероприятия состоялись переговоры между бизнесменами и представителями госучреждений двух стран (формат B2G - business-to-government), а также встречи в формате B2B (бизнес с бизнесом).

По итогам этих переговоров со стороны частного сектора Таджикистана были представлены ряд инвестиционных проектов на рассмотрение представителей Саудовской Аравии.

Напомним, днем раннее, 9 мая, совместный инвестиционный форум Таджикистана и Саудовской Аравии прошел в Худжанде.

В ходе визита арабские предприниматели ознакомились с инвестиционными возможностями Айнинского района. Также они посетили город Истаравшан и Свободную экономическую зону «Согд», которая расположена в Худжанде.

В 2007-2017 годы инвесторы Саудовской Аравии вложили в экономику Таджикистана 160,2 миллионов долларов. Вся эта сумма приходится на привлеченные таджикскими предприятиями и организациями кредиты.

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