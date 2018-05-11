С 12 по 15 мая включительно, по данным Агентства по гидрометеорологии, в Таджикистане ожидается неустойчивая погода, на большей части страны будут дожди, грозы и град.

Сохраняется опасность поражения молниями, сход селей и камнепадов, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ

«Неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах. В связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках ожидается подъем уровня воды», - предупреждает КЧС.

В этой связи, КЧС не рекомендует гражданам и гостям страны находится у водоемов, купаться и рыбачить.

По данным метеорологов, в Душанбе, РРП и Худжанде в эти дни будут дожди, грозы и местами град, а в хатлоне и ГБАО - кратковременные дожди.

«Мы убедительно просим граждан соблюдать основные меры личной безопасности, воздержаться от походов в горы, сбора грибов и других сельхозкультур. растущих в горных местностях. Лицам, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями в эти дни необходимо соблюдать осторожность, иметь при себе назначенные лекарства», - отмечают в Комитете.

Комитет также напоминает правила безопасности при грозовых дождях, ливнях и граде.

Рекомендации для населения при грозе:

- если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье.

- если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.

Рекомендации для населения при сильном дожде:

- будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;

- закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;

- владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Рекомендации для населения при граде:

- по возможности не выходите из дома;

- находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон;

- не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовыми явлениями;

- находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой);

- не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести дополнительные повреждения.

Будьте внимательны и осторожны! Не оставляйте детей без присмотра!

В случае возникновения опасных ситуаций нужно звонить по номеру 112 или в дежурную часть КЧС по номеру 223 13 11.

Оперативный дежурный Управления КЧС по городу Душанбе

225-44-73, 225-44-76, 225-44-90

Оперативный дежурный Управления по Хатлонской области

(83222) 2-35-05, 2-78-28

Оперативный дежурный Управления по ГБАО

(83522) 2-40-57, 2-53-47

Оперативный дежурный Управления по Согдийской области

(83422) 6-58-72, 5-15-55

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