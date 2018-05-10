Президент США Дональд Трамп объявил о том, где и когда пройдет его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном — местом первого в истории американо-северокорейского саммита выбран Сингапур.



«Долгожданная встреча с Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся, чтобы она стала совершенно особенным моментом на пути к всеобщему миру», - написал Трамп на своей странице в Twitter, передает РБК.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что историческая встреча с президентом США Дональдом Трампом станет шагом к позитивному развитию ситуации на Корейском полуострове, сообщает агентство Yonhap news.

"Он сказал, что будущий саммит КНДР и США станет исторической встречей и первым шагом в направлении содействия позитивному развитию ситуации на Корейском полуострове и построения хорошего будущего", − говорится в сообщении.

Также указано, что Ким Чен Ын "принял официальное предложение от президента США по освобождению задержанных американцев" и распорядился "помиловать их для возвращения на родину".

Лидер КНДР высоко оценил тот факт, что Трамп продемонстрировал "большой интерес в урегулировании вопроса через диалог".

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