Международный арбитраж вынес первое, прецедентное решение по существу в пользу украинских компаний, лишившихся своих активов в Крыму в результате присоединения полуострова к России в 2014 году.

«Состав арбитража вынес единогласное решение (Award on the Merits), касающееся вопросов ответственности и убытков», — объявила 9 мая Постоянная палата Третейского суда в Гааге (ППТС), которая администрирует этот и аналогичные споры, сообщает РБК.

Речь идет о принятии решения по иску ООО «Эверест Истейт» и 17 других украинских структур, а также одного физлица - бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета, обвинявших Россию в экспроприации их активов на территории Крыма.

ППТС по правилам конфиденциальности не раскрывает суть решения, но авторитетные юридические издания Global Arbitration Review и Law360 сообщили, что арбитраж присудил группе истцов компенсацию на общую сумму $159 млн. Об этом же официально сообщил украинский медиахолдинг «1+1 медиа», в который входила крымская телерадиокомпания «Жиса» — один из истцов.

«Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить компенсацию ряду украинских инвесторов за аннексию Крыма. В этом деле речь идет о сумме $159 млн. Суд постановил, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов начиная с 21 марта 2014 года», — цитирует сообщение холдинга украинский портал LB.ua.



По данным агентства УНИАН, сумма компенсации складывается из $130 млн оценочных убытков плюс проценты в размере примерно $20 млн, арбитраж также обязал Россию компенсировать расходы истцов на юристов и издержки на участие в судебном процессе.

По данным УНИАН, заявители требовали выплатить им около $220 млн. Источник, близкий к истцам, сообщал РБК в апреле 2017 года, что сумма требований составляет $231 млн. Таким образом, арбитры, по всей видимости, удовлетворили их требования лишь частично.

Часть компаний, инициировавших это разбирательство в июне 2015 года, связана с украинским олигархом Игорем Коломойским, против которого в России возбуждено уголовное дело. Коломойский является конечным бенефициаром «1+1 медиа», в группу которого входила ТРК «Жиса». Заглавный истец — «Эверест Истейт» (застройщик комплекса апартаментов «Наутилус» в Гурзуфе и гостиничного комплекса «Крымский дворик» в Ялте) был связан с Приватбанком, которым ранее владел Коломойский, сообщала Генпрокуратура Украины. Также среди истцов — компании «Дайрис» и «Дилайн ЛТД», которые владели землей в Алуште и пляжем в Форосе; конечными бенефициарами этих компаний являются Коломойский и Геннадий Боголюбов, следует из украинского реестра юрлиц. Еще один истец — ООО «Санаторий «Энергетик» (одноименный пансионат в Ялте) — принадлежал Коломойскому, по данным украинских СМИ.



В Крыму был принят закон, определяющий порядок возмещения бывшим украинским собственникам за национализацию их активов на полуострове, но он не распространяется на лиц, против которых возбуждены уголовные дела в России, поэтому крымские власти заявляли, что Коломойский ничего не получит.



Россия не участвовала в арбитражном процессе по иску «Эверест Истейт». Обосновывая свой отказ, Россия уведомляла арбитраж в 2015 году, что двустороннее российско-украинское инвестиционное соглашение от 1998 года «не может служить основанием для формирования арбитража для урегулирования спора» и что она «не признает юрисдикцию международного арбитража при Постоянном третейском суде по рассмотрению спора».

Такой же позиции Россия априори придерживается по всем спорам, инициированным украинскими компаниями в связи с потерей их инвестиций в Крыму (таких исков около десятка). В частности, в августе 2017 года началось рассмотрение иска «Нафтогаза Украины», который потребовал от России возместить убытки в размере $2,6 млрд, связанные с потерей активов в Крыму. Позднее «Нафтогаз» увеличил объем требований до $5 млрд.



Местом арбитража была выбрана Гаага, Нидерланды, поэтому Россия, если решит, будет оспаривать вынесенное решение о компенсации в национальном голландском суде, в Гааге.

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