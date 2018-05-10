В Интернете появилась запись, как депутаты иранского парламента сжигают небольшой бумажный флаг США в знак протеста против выхода этой страны из соглашения по ядерной программе Ирана.

Пока один из парламентариев сжигал флажок, остальные скандировали антиамериканские лозунги. Кроме того, вместе с государственным символом США сожгли и копию договора о ядерной сделке.

Президент США Дональд Трамп объявил во вторник, 8 мая, о выходе США из ядерной сделки с Ираном и возобновлении снятых с Тегерана американских экономических санкций, передает РБК.

«В ближайшее время я подпишу президентский указ об обратном введении санкций против иранского режима за разработку ядерного оружия», — заявил Трамп, выступая в Белом доме. По словам американского лидера, санкции против Ирана «войдут в полную силу» в ближайшее время. «Если режим сохранит свои ядерные устремления, у него будут большие проблемы, чем когда-либо», — подчеркнул Трамп, отметив, что его страна «не будет заложником ядерного шантажа».

Ядерное соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было подписано в 2015 году Ираном и «Группой шести», в которую входят Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия. В соответствии с ним Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций, введенных против него до подписания СВПД.

Американский президент напомнил, что выйти из сделки он обещал еще во время своей предвыборной кампании: «США больше не дают пустых обещаний. Я держу обещания, данные мною». Трамп неоднократно критиковал подписанное при его предшественнике Бараке Обаме ядерное соглашение с Тегераном, называя сделку «чудовищной» и «одной из худших» за всю историю. По его мнению, сделка не ограничивает разработку Ираном ядерного оружия, а лишь откладывает этот процесс.

Трамп также пообещал, что экономические санкции против Ирана будут «на высочайшем уровне». Более того, по его словам, под «серьезные санкции» попадет любая страна, которая поможет Тегерану в разработке ядерного оружия.

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