Тело таджикского поэта Бозора Собира доставят из США в Душанбе 14 мая. В этот же день его предадут земле, сообщил источник близкий к семье поэта.

Он будет похоронен на кладбище в Лучобе, где покоятся известные личности таджикской культуры и искусства, возле могилы Лоика Шерали.

Из Сиэтла прилетают также супруга поэта Гульчехра и его дочь Шогуна.

Народный поэт Таджикистана Бозор Собир скончался 1 мая в результате продолжительной болезни в возрасте 79 лет в одном из госпиталей города Сиэтл (США): его сердце перестало биться в 5 часов 10 минут по душанбинскому времени.

В тот же день Эмомали Рахмон поручил министру иностранных дел, посольству РТ в США и постпреду Таджикистана при ООН доставить тело поэта Бозора Собира на родину и похоронить в Душанбе. Родственники поэта дали свое согласие на то, что он будет похоронен в Душанбе.

Ранее президент выразил соболезнование родным и близким поэта, заявив, что "Бозор Собир был одним из самых патриотичных поэтов, прилагавших большие усилия в деле воспитания чувства национального самосознания и национальной гордости".

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