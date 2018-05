A delegation of the State Committee for National Security (SCNS) of Tajikistan, led by its head, Saymumin Yatimov, visited the Afghan capital, Kabul, on May 7-9 to hold talks with Afghan law enforcement and power-wielding structures authorities.

