В северной части столицы уже пятый год работает угольная ТЭЦ-2. Экологи постоянно говорят о последствиях использования угля, но с началом поставок узбекского газа возник вопрос: реально ли перевести эту ТЭЦ на природный газ? Эксперты уверены, что это легко и не затратно.

Таджикистан не первый десяток лет испытывает энергетический кризис. Это стало одной из причин перехода промышленных предприятий на уголь. Сейчас таких предприятий в Таджикистане, по различным данным, более двух сотен. Одно из крупнейших - ТЭЦ-2 - находится в столице. После запуска ТЭЦ-2 в январе 2014 года душанбинцы на себе испытали весь вред от угля: за несколько часов после запуска станции на домах, автомобилях, парковых аттракционах и деревьях Ботанического сада появилась копоть. Тогда Комитет по охране окружающей среды назвал это штатной ситуацией, сообщив, что выбросы этой ТЭЦ не превышают предельно допустимые нормы. Минэнерго попыталось успокоить горожан тем, что на новой теплоэлектроцентрали установлены сразу две системы фильтрации: тканная и электрическая.

Сейчас копоти на домах душанбинцев, которые живут в районе ТЭЦ-2, не видно. Централь работает в штатном режиме.

И все же напомним, что в свое время государственная экологическая экспертиза Комитета по защите окружающей среды при правительстве Таджикистана выступила против проекта строительства ТЭЦ-2 в Душанбе из-за многочисленных отклонений от допустимых норм, но Минэнергопром дал добро.

Экологи считают, что объект расположен неудачно, без учета зоны ветров. Они опасаются, что Душанбе через несколько лет превратится в шахтерский городок.

ТЭЦ легко может перейти на газ

В начале апреля после шестилетнего перерыва в Таджикистан начал поступать узбекский природный газ (в объеме 1 тысяча кубометров в час). На данный момент он идет «ТАЛКО». Но получать газ смогут и другие заинтересованные предприятия; ранее источник в правительстве сообщал «АП», что Узбекистан готов увеличить объемы поставок.

Фото Asia-Plus

Эксперты считают, что в таком случае нам просто необходимо перевести ряд предприятий, в том числе и столичную ТЭЦ-2, с угля на газ. Электрическая мощность Душанбинской ТЭЦ-2 – 400 МВт, тепловая - 235 Гкал/час. В период отопительного сезона ТЭЦ потребляет в месяц порядка 180 тысяч тонн угля. Это около 50% от всей добычи (в 2017 году, по данным Минпрома, в РТ было добыто более 1,3 млн тонн угля).

Технологии ТЭЦ позволяют безболезненно перевести ее на природный газ, так она изначально строилась с учетом возможности использования и газа, и угля. Соответственно, переход не потребует затратного переоборудования.

Бишкекский брат и тезка из Алматы

К слову, китайская компания ТВЕА одновременно с началом работ по возведению второй очереди Душанбинской ТЭЦ-2 занялась модернизацией ТЭЦ в Бишкеке, работающей также на угле. Мощность уже обновленной бишкекской ТЭЦ увеличилась с 175 мегаватт до 300 мегаватт. Но и местные экологи выступают с резкой критикой по поводу работы ТЭЦ на угле.

В Алматы существует почти схожая «угольная» экопроблема. И там тоже стоит вопрос перевода алматинской ТЭЦ-2 с угля на газ. ТЭЦ-1 там, к слову, уже перевели.

- Вопрос перевода с угля на газ стал активно подниматься после того, как граждане стали самостоятельно измерять загрязнение воздуха в Алматы мелкодисперсными частицами PM2,5. В Интернете стали доступны данные, что их концентрация многократно превышает норму, зачастую на порядок, - рассказал «АП» председатель «Экофорума общественных организаций Казахстана» Вадим Ни.

В период отопительного сезона ТЭЦ-2 потребляет в месяц порядка 180 тысяч тонн угля. Это около 50% от всей добычи (в 2017 году, по данным Минпрома, в РТ было добыто более 1,3 млн тонн угля).

Эксперт считает, что основная причина выбора в пользу угольных ТЭЦ и нежелания отказываться от них связана с тем, что текущие (операционные) затраты на уголь существенно меньше, чем на газ. Для небольших ТЭЦ расходы на топливо составляют большую часть операционных расходов - 70% и даже выше, для крупных меньше. Есть и другие причины: переход на газ требует строительства газопроводов, установки газораспределительных станций, организации системы поставки газа из других регионов, стран.

- С экологической же точки зрения газ гораздо более экологичен, чем уголь. По алматинской ТЭЦ-2, по расчетам Минэнерго, выбросы загрязняющих веществ меньше в 30 раз, - отметил Вадим Ни. - С экономической - низкая цена угля во многом связана с тем, что его добыча субсидируется государством, не компенсируется экологический ущерб при его добыче и утилизации золы. То есть уголь никак не дешевле газа, мы просто усиленно делаем его таким. Надо выбирать между более выгодным сейчас углем и более выгодным для будущего газом, - говорит эколог.

Между тем в сентябре прошлого года о необходимости перевода алматинской ТЭЦ-2 на газ говорил и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Нужны альтернативные источники

Когда-то та же угольная пыль считалась совсем безвредной. А сейчас выявлено, что это сильный аллерген и даже канцероген, и по этой причине развитые страны интенсивно переходят на альтернативные источники тепловой энергии.

Хотя эксперты считают, что то же газовое отопление - не идеальный выход из сложившейся ситуации, но с точки зрения выбросов использование природного газа предпочтительнее угля.

- При сжигании газа образуется вдвое меньше углекислого газа (СО2), чем при сжигании угля, – говорит руководитель экологической организации «Маленькая Земля» Тимур Идрисов. - Природный газ часто рассматривают как топливо переходного периода к низкоуглеродной экономике. Но есть вопросы, связанные с утечками метана при его добыче и транспортировке.

По словам Идрисова, в долгосрочной перспективе вся экономика должна быть перестроена на использование возобновляемых источников энергии.

- Но в среднесрочной перспективе желательно, чтобы предприятия, работающие на угле, перешли на газ. Насколько легко будет тем или иным предприятиям это сделать, зависит от множества факторов, включая наличие соответствующей инфраструктуры (часть предприятий работала на природном газе, пока он был доступен), размеры предприятия, используемое на них сырье и технологии и т.д. Ключевую роль в таких решениях будут играть объемы поставляемого газа, гарантии его наличия на определенное время и ценовая политика, - отмечает Идрисов.

Эксперт уверен, что в любом случае предприятия должны стремиться к технологическому перевооружению, внедрению инноваций и использованию современного, энергоэффективного оборудования и передовых технологий.

- Политика в области развития промышленности должна строиться на принципе предотвращения нанесения вреда окружающей среде и обществу, а не на стратегиях «борьбы с последствиями», - заключил он.

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