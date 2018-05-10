Команда «Навруз» из школы-интерната Шахринавского района будет представлять Таджикистан на первом в истории Чемпионате мира по футболу среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя». Игры пройдут в Москве с 11 по 16 мая и соберут команды из 21 страны.

Путевку на «детский ЧМ» «Навруз» завоевал в ходе напряженных, но красивых игр сочинского финала 2017 года. Несмотря на победу российских команд, ребята из Таджикистана оказались для них очень сильными соперниками. Именно наши участники стали лучшими бомбардирами турнира: среди старших награду получил Зиевиддин Каримов из «Навруза», среди младших – Худобахи Рахимов («Дусти», школа-интернат №1 г. Душанбе). А всей шахринавской команде досталось «серебро» в старшей возрастной категории и специальный приз Федерации спортивных журналистов «Fair Play» («Честная игра») как команде, которая проявила наибольшее уважение к соперникам во время футбольных матчей.

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Красивая и честная игра позволила ребятам из Шахринава стать претендентами на победу в международных соревнованиях «Будущее зависит от тебя» 2018 года, организованных компанией «МегаФон» и благотворительной организацией Street Child United при поддержке Save the Children. В числе соорганизаторов турнира – Министерство спорта РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство иностранных дел РФ, Российский футбольный союз и Российский университет дружбы народов. Чемпионат, ставший продолжением одноименного всероссийского проекта с 13-летней историей, пройдет на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве накануне Мундиаля FIFA и соберет детские команды из Англии, Беларуси, Бразилии, Индии, Казахстана, Кении, Мексики, Пакистана и других стран. За звание чемпионов мира сразятся по 12 команд юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет.

«Проект «Будущее зависит от тебя» по факту давно стал международным. Так, команды из Таджикистана принимают в нем участие уже восемь лет. Наши ребята становились победителями сочинского финала, неоднократно входили в тройку лучших, получали призы как лучшие бомбардиры. В целом за 13 лет в соревнованиях участвовали почти 40 000 мальчишек и девчонок из нескольких стран. Но при всех масштабах чемпионат мира станет для социального проекта компании «МегаФон» выходом на новый уровень. Теперь игры соберут не только традиционных участников, но и команды из таких государств, как Египет, Филиппины, Англия, Мексика, Бурунди, Либерия или Маврикий. Желаю «Наврузу», имеющему огромный игровой опыт, справиться с любым соперником и принести Таджикистану золото «детского ЧМ»!» – говорит Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий Изюмников.

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