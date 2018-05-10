Таджикская теннисистка Анастасия Турсунова после победы над сверстницей из России Софией Ситниковой вышла в четвертьфинал Международного турнира Tajikistan Open в Душанбе, который проходит на летних теннисных кортах ГУП "Таджикская железная дорога".

Другая теннисистка Наргизахон Яхъяева на пути к четвертьфиналу уступила Софии Шароновой из России - 1:6, 1:6.

У юношей единственный представитель Таджикистана, преодолевший барьер первого этапа, Исамджон Шарифов проиграл россиянину Денису Илюхину 4:6, 0:6 и не смог пробиться в четвертьфинал.

В турнире темп задают молодые теннисисты России и Узбекистана.

В Международном турнире Tajikistan Open в Душанбе принимают участие более 210 участников до 18 лет из 36 стран мира.

Турнир Tajiristan Open завершится 11 мая, вслед за ним с 12 по 18 мая начнутся соревнования за Кубок Федерации - Fed Cup - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе.

«Оба турнира входят в 5-ю категорию системы соревнований Международной федерации тенниса ITF. За участие каждому теннисисту присваиваются рейтинговые очки», - отметил генеральный секретарь ФТТ Мирхусейн Яхъяев.

По его словам, таджикские теннисисты выступили намного лучше, чем в прошлом году. Напоминаем, тогда представители Таджикистана не могли пройти даже первый этап, а в нынешнем турнире нескольким из них удалось пробиться до стадии 1/8 финала.

«Полученный опыт поможет нашим юным спортсменам набраться навыков», - заявил Яхъяев.

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