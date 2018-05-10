В своем стартовом матче на международном турнире в пригороде Белграда Стара-Пазова юношеская сборная Таджикистана (U-16) сыграла вничью со сверстниками из Сербии – 1:1. В составе таджикской команды отличился Рустам Соиров.

Во втором туре в пятницу, 11 мая юноши Таджикистана сыграют с командой Иордании, а в заключительном туре в воскресенье, 13 мая - со сборной Индии, сообщает официальный сайт национальной Федерации футбола.

Отметим, что международный турнир в Сербии для юношеской сборной Таджикистана станет одним из этапов подготовки к финальной части чемпионата Азии-2018, которая пройдет с 20 сентября по 7 октября в Малайзии. На азиатском первенстве наша сборная в группе «А» сыграет с командами Малайзии, Японии и Таиланда.

В Сербию делегация юношеской сборной Таджикистана отправилась транзитным рейсом через Стамбул. Для участия в предстоящем турнире главный тренер юношеской сборной страны Зайниддин Рахимов взял с собой 23 игроков.

Состав юношеской сборной Таджикистана (U-16) для участия в турнире в Сербии:

Вратари: Самандар Каримов, Комрон Иброхимов (оба – «Локомотив-Памир»);

Защитники: Исроил Холов, Мухаммадрасул Лутфуллоев, Шахром Назаров, Джонибек Шарипов, Мехробджон Азимов, Киматшо Муминшоев (все – «Локомотив-Памир»), Муслимбек Зайниддинов («Регар-ТадАЗ»);

Полузащитники: Эмомалии Ахмадхон, Шохрух Сангов, Умеджон Холиков, Хамзаджон Ахтамов, Нидоёр Забиров, Шарифбек Рахматов, Парвиз Ходжиев, Озодбек Панджиев (все – «Локомотив-Памир»), Мухаммадали Азизбоев («Истаравшан»), Иброхим Зокиров («Регар-ТадАЗ»);

Нападающие: Сунатулло Исмоилов («Хатлон»), Ислом Зоиров, Рустам Соиров, Азизбек Хасанов (все – «Локомотив-Памир»).

2-й тур

11 мая (пятница)

19:00 – ТАДЖИКИСТАН – Иордания

22:00 – Сербия – Индия

3-й тур

13 мая (воскресенье)

19:00 – Индия – ТАДЖИКИСТАН

22:00 – Сербия – Иордания

Примечание: время начала матчей – душанбинское.