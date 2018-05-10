В Сузакском районе Южно-Казахстанской области в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне 6 оставшимся в живых фронтовикам подарили автомобили, пишет CA-NEWS.

Как сообщает пресс-служба акимата ЮКО, ключи от новых автомобилей марки «Нива» ветеранам вручил аким района Салыхан Полатов.



Праздник, прошедший в районном центре Шолаккорган, начался с всенародного шествия, где собравшиеся возложили цветы к памятнику «Неизвестного солдата» и почтили память солдат, погибших на войне.

Мероприятие продолжилось на центральном стадионе такими национальными спортивными играми, как байга, кокпар, кыз куу.

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