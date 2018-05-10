Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана заявляет, что при землетрясении 9 мая никто не пострадал, значительных разрушений не зафиксировано.

«Известно, что получили трещины несколько вспомогательных хозпостроек в Ишкашиме, который находится всего в 30 километрах от эпицентра: тут сила толчков ощущалась в 5,7 баллов», - сообщила «АП» начальник пресс-центра КЧС Умеда Юсупова.

По ее словам, в городе Душанбе, который находится в 290 километрах от эпицентра, интенсивность толчков составила 3-4 балла.

Между тем, как ранее сообщала Геофизическая служба Академии наук Таджикистана, в столице республики сила толчков составила 4-5 баллов.

Сильные подземные толчки были зафиксированы на территории Таджикистана в День Победы в 15:41 по душанбинскому времени.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр землетрясения магнитудой 6,2 находился в горах Гиндукуша в Афганистане на глубине 109 километров.

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