Совместный инвестиционный форум Таджикистана и Саудовской Аравии прошел в среду, 9 мая, в городе Худжанд.

В рамках форума также состоялась выставка продукции таджикских предприятий, сообщили «АП» в Государственном комитете по инвестициям и управлению госимуществом РТ.

Открывая форум, председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода предоставил участникам мероприятия информацию об инвестиционном потенциале региона.

В ходе визита в Согдийской области арабские предприниматели ознакомились с инвестиционными возможностями Айнинского района. Также они посетили город Истаравшан и Свободную экономическую зону «Согд», которая расположена в Худжанде.

Сегодня, 10 мая, инвестиционный форум с широким участием предпринимателей Таджикистана и Садовской Аравии состоится в Душанбе.

В 2007-2017 годы инвесторы Саудовской Аравии вложили в экономику Таджикистана 160,2 миллионов долларов. Вся эта сумма приходится на привлеченные таджикскими предприятиями и организациями кредиты.

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