Сегодня президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон вместе с мэром столицы Рустамом Эмомали возложили венки в Парке Победы в честь 73-й годовщины победы над фашизмом.

Фото пресс-служба президента 1 /11

В честь Дня Победы также были возложены венки от имени Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли, правительства, Исполнительного органа государственной власти города Душанбе, Минобороны и силовых структур Таджикистана, ветеранов войны и труда, Посольства и 201 военной базы Российской Федерации в Таджикистане и дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Таджикистан.

В акции памяти приняли участие министр обороны Шерали Мирзо и военнослужащие страны.

Светлая память жертв народной священной войны также была почтена минутой молчания.