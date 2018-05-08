Лайло Тагаева, директор рекламного агентства «ПурНур» и журнала «Мир рекламы», с копной кудрявых, длинных волос, в рваных джинсах - сидит напротив меня в своем белом офисе на четвертом этаже торгового комплекса «Душанбе-молл» и постоянно заставляет смеяться в голос. Она рассказывает о том, как две девчонки – она и ее подруга Сабина - года в 23, без денег и больших связей решили построить свой собственный бизнес. Сейчас Лайло - один из самых значимых людей на рынке таджикской рекламы, а ее компания проводит крутые ивенты в Душанбе. В общем, свой бизнес они все-таки построили, и вот как это было.

- Лайло, можешь вспомнить вот прямо тот самый день, когда вы с Сабиной вдруг решили, что нужно строить свой бизнес?

- В то время мы обожали ходить по хорошим кафе, и тратить там свои последние деньги. Прямо какая-то болезнь была! Мы ходили в «Трактиръ» или «Сегафреддо», заказывали там чашку кофе и один чизкейк на двоих (на большее не хватало), и чувствовали себя частью успешной жизни. В «тот самый день» денег ни на «Трактиръ», ни на «Сегафреддо» у нас не было, мы сидели в кафе напротив чайхоны «Рохат» и думали о том, что делать дальше. В «тот самый день» мы уволились из журнала «Элита», где работали рекламными агентами, потому что наш свободный дух не хотел больше никаких рамок.

Думали, думали и придумали, что нам надо просто открыть свой собственный журнал и делать там всё, что мы хотим. У нас был один знакомый, который, по нашему убеждению, мог стать нашим партнером и дать денег. Мы составили бизнес-план, и вышло, что нам нужно $12 тысяч; отнесли план этому знакомому, он внимательно прочитал и сказал, мол, я вам сейчас дам номер телефона одного человека, он может быть даст вам деньги под проценты. В общем, с деньгами не сложилось.

Лайло Тагаева (справа) и ее подруга Сабина

Мы тогда ездили на старенькой Сабинкиной машине, заливали в бак бензина на 20 сомони, и глохли на всех перекрестках. Серьезно – бензина больше, чем на 20 сомони, этот бак не видел, а датчик уровня топлива не работал. Поэтому, когда мы вышли с тех переговоров, нас волновало только одно, как бы доехать до дома и нигде не заглохнуть.

Но идею с бизнесом мы не забросили, а просто пересмотрели. Пришли к другому знакомому Бахрому – директору ювелирного дома «Акика» и сказали, мол, не надо нам уже никаких $12 тысяч, дайте хотя бы $500, мы выпустим журнал «Мир Рекламы». Он дал.

И залили полный бак бензина

- И на какие деньги вы его напечатали?

- Все получилось из ничего, на самом деле. Сабина – бесстрашная, она ничего не боялась и мне это потом передалось. Мы сами ходили по клиентам, показывали им порванный российский журнал Glamour и обещали, что сделаем такой же; своего примера у нас ведь не было. Денег на печать журнала тоже не было; но мы смогли продать рекламы на 36 страниц, сверстать первый номер и отправить его на печать в Китай. А потом встречать готовый журнал с коробками в аэропорту, потому что нам его везли сто китайцев – у нас своих денег на транспортировку не было.

- На первом номере удалось заработать?

- Да! Мы тогда собрали что-то около 1,5 тысяч долларов, этих денег нам хватило, чтобы напечатать журнал и полный бак машины залить - мы же бизнесменами стали.

Первый номер журнала мы сами раздали рекламодателям, в нем тогда запустили акцию вместе с «Акика», нужно было найти журнал, вырезать купон и попытаться выиграть украшение. Вокруг журнала случился ажиотаж. И тогда же, мы сидели в офисе и вдруг нам позвонил первый клиент, и сказал, что хочет разместить у нас рекламу. Боже, какое это было счастье! Сейчас мы контракты подписываем на сотни тысяч, но такого восторга больше нет.

И вот так год мы работали, выпускали свой журнал, а потом Сабина вышла замуж; наша совместная, веселая жизнь закончилась, началась моя веселая жизнь.

Кстати, Сабина потом наладила свой бизнес: сейчас у нее сеть женских магазинов Pari.

«Мы не можем продавать их товары и услуги»

- С какой периодичностью сейчас выходит «Мир Рекламы»?

- Сейчас он выходит реже – раз в три месяца. Но, это наша вина, потому что мы переключились на другие проекты – проводим ивенты и другие акции, рук не хватает. В команде у нас пять человек, когда мы что-то проводим, конечно, подключаются дополнительные люди, но все-таки специалистов маловато. Были у меня мысли закрыть журнал, но он у нас, как коридор для постоянного общения с клиентами; в день мы проводим по три встречи с рекламодателями, и причина всегда одна - «Мир Рекламы». Поэтому отказаться от него я не могу, мне нужно постоянно знать, что хотят мои рекламодатели.

- А чего они хотят? Что у нас сейчас вообще с рынком рекламы: редакции жалуются на то, что рекламы совсем мало; на городских банерах – цветочки и горы.

- Всё когда-то начинает превращаться в информационный шум, который незаметен ни для потребителя, ни для рекламодателя. От старых форматов клиент хочет отойти, но сделать это в Таджикистане крайне сложно – предложения мало. Еще, мне кажется, что наши рекламщики только-только начинают осознавать, что бизнесмены – это их партнеры, которых не нужно воспитывать (как у нас любят советовать), не нужно заставлять их, чтобы они реализовывали наши креативные планы; им нужно помогать развиваться. Мы не можем продавать их товары или услуги – часто рекламодатели ждут резкого скачка продаж после рекламы, и рекламщики им это обещают. Но это неправильно - мы для них являемся только средством коммуникации с потребителем. И если после того, как эта коммуникация успешно прошла, их секретарь придет на работу не в настроении и грубо ответит потребителю, мы уже ничем не сможем помочь.

- Как вы измеряете эффективность своих проектов?

- Ну, например, в случае с компанией «Оби Зулол», с которой мы работали весь прошлый год, нам важны были эмоции людей. RC-cola – это бренд, которому ничего не надо доказывать, они лидеры, но им нужно общаться в приятной атмосфере со своим потребителем. Все ивенты (Фестиваль еды, проект «Оранжевая революция», танцевальный Jam, акция в честь Дня святого Валентина с пятиметровой бутылкой RC Cola – прим.авт.), которые мы провели в прошлом и этом году были направлены именно на эти цели. И еще мамы новорожденных в роддомах республики называют нас «королевами подгузников» и узнают на улицах города – это плоды двухлетней работы с брендом Evy Baby. На мой взгляд, все «пурнуровские» шаги сработали.

- Кстати, а «Ночь пожирателей рекламы» - такой классный проект, ты не собираешься его проводить еще?

- Как-то я к нему остыла. Есть даже партнер, который готов поддержать, время покажет.

«Хочу кудрявых детей и мужа»

- Лайло, можешь сказать, какая похвала в твой адрес тронула больше всего?

- Наверное, похвала от мамы, когда она восхищенно говорит: «Это ты сделала сама?». Или, когда она приходит и рассказывает, мол, холашка вчера ходила туда-то и там сказали, какая Лайло молодец. Это лучшая обратная связь для меня!

И еще была одна похвала от Кати Аракеловой (менеджер по маркетингу компании «Лото-спорт» - прим.авт.), которая меня тоже сильно тронула. Компания «Лото-Спорт» выступила генеральным спонсором первого проекта «Ночь пожирателей рекламы» в 2015-м году, и потом Екатерина меня так крепко обняла; не помню даже, что она мне сказала, но я видела, что мой клиент очень доволен.

Ну, и последняя похвала в мой адрес, которую я навсегда запомню – это, когда Ахлиддин Бобомурадов – представитель компании «Таджеро» сказал мне после очередного проекта – «ту, очаи креатив» (ты – мать креатива – тадж.).

- А какой была самая жесткая критика?

- «Ваш журнал – спам». Так сказал один из рекламодателей, когда мы к нему пришли на встречу, и меня это так задело, что скоро мы провели первую «Ночь пожирателей рекламы», в этом же году провели первую конференцию рекламщиков – Best Marketing Craft (BMC) с самыми крутыми приглашенными спикерами. Я тогда трясущимися руками написала письмо Владиславу Деревянных (директор одного из лучших рекламных агентств в России «Восход» - прим.авт.) и он вдруг дал свое согласие приехать в Душанбе и выступить. А мы стали рок-звездами в рекламе.

- Лайло, скажи пожалуйста, почему, в свои 23 года ты думала о том, как самой заработать, а не о том, как, например, выйти замуж?

- У нас в семье все предприниматели, и папа мне всегда советовал открыть что-то своё. Правда, когда я открыла, он никак не мог понять - на чем я собственно зарабатываю. Потом, когда у меня уже стало всё хорошо складываться, он стал объяснять мне, что всё это классно, конечно, но самое главное в жизни – семья. Я с ним согласна на все сто процентов! Но пока обстоятельства у меня сложились так.

- Но самое главное ты теперь сама хочешь.

- Очень хочу! Хочу кудрявых детей и мужа, которых буду всем сердцем любить и которые будут любить меня. Я готова к этой миссии на все сто. Образованные женщины, на мой взгляд, воспитают совершенно новое поколение в Таджикистане.

И еще мне хочется в конце концов, чтобы за меня принимали решения, и давали возможность чувствовать себя слабой. Сейчас этим занимаются только мои братья, но когда старший, например, дает мне деньги, я теряюсь: «как это так? Я не работала, а мне дали деньги. И что с ними теперь делать? Наверное, надо на память оставить». Ну как-то так. Но я отдаю себе отчет в том, что я счастлива в своей независимости, и значит я готова перейти на другой уровень – быть счастливой с кем-то еще.

Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол». Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.

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