Объемы производства рыбной продукции на севере Таджикистана по итогам четырех месяцев текущего года сократились почти наполовину.

Глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода накануне посетил ряд рыбоводческих хозяйств, расположенных на территории города Гулистон и Бободжон Гафуровского района.

В ходе посещения и ознакомления с деятельностью рыбоводческих хозяйств “Мохии точик” («Таджикская рыба»), “Мохипарвари Гулистон” («Рыбовод Гулистона») и “Хак” глава области выразил озабоченность снижением объемов производства рыбной продукции в области.

Он дал поручение ответственным лицам и руководителям хозяйств проанализировать причины сложившейся ситуации и предпринять необходимые меры для развития сферы.

Как сообщили главе области, за четыре месяца текущего года рыбоводческими хозяйствами Согдийской области было произведено 9,3 тонны товарной рыбы, при том, что за четыре месяца 2017 года было произведено 17,5 тонн рыбы. Общий объем продукции рыбоводства составил сумму 200,2 тысячи сомони, что составляет 53,1 процент от объема произведенной продукции за аналогичный период прошлого года.

В общем объеме производства рыбы доля толстолобика составила 6,4 процента, сазана – 10,5 %, белого амура – 2,7 %, судака – 31,8 % и 48,6 % составили другие виды рыбы – плотва, жерех, чехонь и другие.

Раджаббой Ахмадзода дал указание руководству городов Гулистон и Канибадам, Бободжон Гафуровского и Аштского районов, а также управлению охраны окружающей среды и правоохранительным органом предпринять меры по упорядочению ловли рыбы, разведению и хранению рыб.

Как сообщили АП в областном управлении сельского хозяйства, в масштабах области в настоящее время 17 дехканских хозяйств занимаются рыбоводством.

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