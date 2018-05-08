Пятого мая на официальной странице телепрограммы «Орел и Решка» в социальной сети Facebook был размещен пост о том, что съемочная группа телепроекта снова посетит Таджикистан - c 11 по 19 мая.

Рабочая группа телепередачи просила откликнуться местных жителей, которые смогут помочь в съемочном процессе.

Этот пост вызвал большую волну как положительных, так и отрицательных эмоций у таджикского сегмента пользователей социальной сети. По словам администраторов официальной страницы «Орел и Решка» в Facebook, поступило большое количество откликов от таджикистанцев, которые выразили готовность принять и помочь рабочей группе по приезду в Душанбе.

В то же самое время посыпалось много негативных комментариев от людей, которым первый выпуск «Орел и Решка. Назад в СССР», вышедший в эфир в 2013 году, не понравился.

Мы предлагаем вам проголосовать и выбрать те места, где могла бы побывать съемочная группа телепрограммы «Орел и Решка».

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