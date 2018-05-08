Арабские инвесторы прибыли сегодня в Худжанд

Делегация инвесторов Саудовской Аравии прибыла в Таджикистан для участия в инвестиционных форумах двух стран. В ходе своего визита арабские бизнесмены намерены изучить инвестиционные возможности страны.

Арабская делегация прибыла в Худжанд, где завтра состоится инвестиционный форум с участием широкого круга предпринимателей и инвесторов двух стран.

10 мая подобный форум состоится в Душанбе.

Арабских инвесторов во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Саудовской Аравии в Таджикистане Абдулазизом ибн Мухаммадом аль-Бади в Худжандском аэропорту сегодня встречали "хлебом-солью".

Как сообщил "АП" руководитель пресс-службы председателя города Худжанда Маъмурхон Юсуфов, сегодня гости из Саудовской Аравии ознакомятся с промышленными предприятиями СЭЗ «Сугд», посетят Национальный центр «Оши палав», культурно-исторические комплексы «Истиклол» и «Худжандская крепость» и парк культуры и отдыха Камоли Худжанди.

Ожидается, что делегацию инвесторов Саудовской Аравии примет председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.

Напомним, 1-2 апреля этого года в Эр-Рияде прошло второе заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурно-техническому сотрудничеству Таджикистана и Саудовской Аравии, а 2-3 апреля в городах Эр-Рияд и Джидда состоялся форум деловых кругов двух стран.

В 2007-2017 годы инвесторы Саудовской Аравии вложили в экономику Таджикистана 160,2 миллионов долларов. Вся эта сумма приходится на привлеченные таджикскими предприятиями и организациями кредиты.

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