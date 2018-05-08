Оппозиционный политик Никол Пашинян во время выступления в парламенте Армении в Ереване, 1 мая 2018 года

Заседание парламента Армении, на котором пройдет повторное голосование по кандидатуре премьер-министра, началось в Ереване. Об этом сообщает ТАСС.

Предыдущий премьер Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых митингов сторонников оппозиции. Акции протеста также привели к распаду правящей парламентской коалиции.

Единственный претендент на пост премьера - оппозиционный лидер Никол Пашинян, кандидатуру которого уже выдвинула на заседании фракция "Елк". Правящая Республиканская партия Армении ранее обещала поддержать его кандидатуру. В ходе прошлого голосования 1 мая Пашинян не смог получить необходимые для избрания 53 голоса депутатов. Если парламент не сможет избрать премьера и сейчас, то будет распущен в соответствии с конституцией.

Как объявил спикер парламента Ара Баблоян, на заседании присутствуют 100 депутатов парламента из 105. Кворум собрался. Наблюдать за голосованием в парламенте по кандидатуре премьера пришел музыкант армянского происхождения Серж Танкян, прибывший в понедельник в республику.

Баблоян добавил, что заседание будет проводиться без перерывов, и попросил депутатов не покидать зал, потому что голосование по кандидатуре Пашиняна "может состояться уже скоро".

Предыдущее заседание, посвященное голосованию по кандидатуре Пашиняна, прошло с двумя перерывами и продолжалось более шести часов.

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