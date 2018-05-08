Медведев предложил кандидатов в вице-премьеры нового правительства. В списке нет Рогозина и Шувалова.

Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев предложил назначить первым вице-премьером министра финансов Антона Силуанова. Кандидатами на должности вице-премьеров он предложил Дмитрия Козака - промышленность и энергетика, заместителя министра обороны Юрия Борисова - оборонно-промышленный комплекс (до сих пор его курировал Дмитрий Рогозин), Виталия Мутко - строительство и региональная политика, Татьяну Голикову - социальная политика и здравоохранение, Ольгу Голодец - культура и спорт, Алексея Гордеева - сельское хозяйство, заместителя главы аппарата правительства Максима Акимова - транспорт, связь и цифровая экономика, помощника президента Константина Чуйченко - глава аппарата правительства, передает Медуза.

Должность руководителя аппарата правительства до сих пор занимает Сергей Приходько. Он стал героем одного из расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. ФБК выяснил, что Приходько отдыхал на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании «девушек из эскорт-агентств».

В списке кандидатов также нет Игоря Шувалова (был первым вице-премьером с 2008 года), Аркадия Дворковича (работал вице-премьером с 2012 года), Александра Хлопонина (занимал пост вице-премьера с 2010 года).

Правительство России 7 мая ушло в отставку в связи с инаугурацией Владимира Путина, в четвертый раз вступившего в должность президента. Путин назначил председателем нового правительства Дмитрия Медведева - ожидается, что 8 мая его кандидатуру утвердит Госдума.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus