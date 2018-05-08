Очередные Национальные спортивные игры, которые прошли по 11 видам спорта, завершились в Таджикистане. В рамках Игр соревнования прошли в различных городах республики.

К примеру, турнир по дзюдо состоялся в Гулистоне. Победителями стали Шакармамад Мирмамадов (+100 кг), Саиджалол Саидов (100 кг), Комроншохи Устопириён (90 кг), Акмал Муродов (81 кг), Мирзоджамил Рамазонов (73 кг), Ёкубджон Бокиев (66 кг), Сухроб Бокиев (60 кг).

А соревнования по таэквондо WTF состоялись в Турсунзаде, где среди девушек золотые медали завоевали Меҳрубон Сафарова (+67 кг), Манижа Маткаримова (67 кг), Шахризода Джабборова (57 кг) и Гулистон Каландарова (49 кг). Среди юношей первые места заняли Гулмурод Сафаров (+87 кг), Фарход Неъматов (87 кг), Саидавлиё Саидов (80 кг), Хуррам Мехтаршоев (74 кг), Бахром Холов (68 кг), Мухаммаджон Суннатов (63 кг), Шохрух Баротов (58 кг), Мухаммадзиё Каримов (54 кг).

В соревнованиях по баскетболу победили женская сборная Согдийской области и мужская команда Душанбе. В волейболе среди девушек и юношей победу одержали столичные спортсмены.

В Комитете по делам молодежи и спорта при правительстве РТ отметили, что Национальные Игры являются хорошей подготовкой к важным международным соревнованиям, в частности, к Летним Азиатским Играм в Индонезии, которые состоятся 18 августа – 2 сентября этого года.

Спортивные игры Таджикистана проводятся раз в четыре года и считаются престижным республиканским турниром. Целью соревнований является выявление талантливых молодых спортсменов и привлечение молодежи к спорту.

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