Накануне празднования Дня Победы в Youtube появилась новая песня «Сыны» таджикского исполнителя Джонибека Муродова.

В песне говорится о том, насколько важно сохранить мир и спокойствие для наших детей.

«Не для войны растут сыны, пусть до глубокой седины живут под небом безмятежным наши дети», - припев этой песни уже полюбился многим поклонникам творчества Джонибека.

Кстати, автор новой песни - известный украинский композитор  Александр Яшин, чьи композиции входят в репертуар Ирины Аллегровой, Александра Малинина, Таисии Повалий, Виталия Козловского, группы «Авиатор», Джонибека Муродова, Анюты Славской и других исполнителей  из стран СНГ.

Вместе с  Еленой Лещенко Яшин работает над многими проектами.  Например, два года назад их совместная работа  - песня «Дон» в исполнении Александра Малинина также была  тепло принята публикой.  

10:55 20 декабр, 2017

Джонибек Муродов спел с отцом в Киеве. Смотрите, как это было

Джонибек Муродов уже два последних года работает на Украине.  На счету таджикского исполнителя  5 студийных альбомов и громкие международные награды. Певец является обладателем международной премии «BIG APPLE MUSIC AWARDS» в 2010 и 2012 годах, которая ежегодно вручается самым популярным эстрадным артистам Азии в Нью-Йорке (США), награда BAMA AWARDS в 2016 году в Гамбурге и многие другие.

На недавнем концерте 6 мая в Душанбе он выступил вместе с отцом Джурабеком Муродовым в честь его 75-летнего юбилея и 55-летия творческой деятельности.

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