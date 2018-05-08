В скором времени в Таджикистане туристов будут возить на двухэтажных автобусах, во всех регионах республики запустят свои интернет-сайты, а придорожные туалеты будут строить владельцы автозаправок.

- Правительство Таджикистана предоставило очередные льготы туристическому сектору. Кому они уже стали доступны?

- Они доступны каждому и в одинаковой степени для всех физических и юридических лиц, как для местных бизнесменов, так и для иностранных инвесторов. Согласно второму пункту данного постановления перечень и количество ввозимого оборудования, техники и строительных материалов в установленном порядке представляются и утверждаются правительством по согласованию с нашим комитетом.

По поводу предоставления льгот, на данный момент к нам поступило только два обращения, одно - от ООО «Сафед-Дара», а другое - от предпринимателя Валимухамадхона Хонджонова из ГБАО.

Согласно Налоговому и Таможенному кодексам новые туристические компании на протяжении первых 5 лет освобождаются от налога на добавленную стоимость.

На сегодняшний день в стране открылось 26 новых туристических компаний, которые, в свою очередь, создадут здоровую конкуренцию на рынке и увеличат поток иностранных туристов в страну. Также освобождены от всех видов налогов народные ремесленники, занимающиеся производством у себя дома. Это тоже создает благополучную атмосферу для развития малого и среднего бизнеса и развития туристической отрасли в целом.

Таким образом, перечень коснется не только крупных игроков на рынке туристических услуг, но и охватит весь средний и мелкий бизнес, в том числе и ремесленников.

- Учитывают ли льготы, предоставляемые государством сектору туризма, такие важные моменты, как аренда территории в удобном месте и оформление документов и налоги?

- В постановлении правительства предусматривается механизм исполнения предоставляемых льгот. Но льготы по аренде территории нигде не практикуются. В нашей стране уже предприняты все необходимые меры для оформления документов во всех инстанциях в упрощённом порядке. Предприниматель представляет нам перечень и количество ввозимого оборудования, техники и строительных материалов и ждет нашего решения. Одним словом, никаких сложностей нет.

Придорожные туалеты начнут строить заправщики

- Уже пятый год говорят о том, что вблизи основных трасс будут построены мотели, туалеты, торговые точки. Но их до сих пор нет. В чем причина?

- В силу объективных экономических, социальных и других факторов инфраструктуру туризма в стране нельзя создать в одночасье. Требуется определенное время для формирования необходимых условий для развития отрасли в целом.

На данный момент у нас функционируют рабочие группы, которые работают во всех регионах страны с представителями местных властей. В том числе проводятся встречи с владельцами автозаправочных пунктов, на которых обсуждаются вопросы строительства общественных туалетов. Как известно, автозаправки расположены вдоль трасс, и будет неплохо, если их владельцы рядом построят туалеты, соответствующие стандартным требованиям.

Туалеты у главных дорог должны иметь линию канализации, умывальники и указательные таблички. Это более быстрый и легкий путь решения данной проблемы.

Но у нас есть и другие планы касательно увеличения туалетов у главных дорог. Совместно с исполнительными органами местных властей мы хотим привлечь физических и юридических лиц к строительству общественных туалетов в тех местах, где это необходимо.

Что касается придорожных пунктов обслуживания, после предоставления льгот местные предприниматели уже проявляют интерес к строительству гостиниц, мотелей и других точек.

К нам уже обращаются иностранные инвесторы, которые хотят вложить средства в этом направлении. Стоит отметить, что накануне была открыта гостиница в районе Шамсиддина Шохина, где развивается охотничий туризм.

- Какие программы существуют в Таджикистане по развитию туризма и как они выполняются?

- В рамках Концепции развития туризма в Республике Таджикистан на 2009–2019 годы и Государственной программы развития туризма на 2018–2020 годы сделано очень многое. Стоит отметить, что мы периодически готовим и распространяем информационно-раздаточные материалы, буклеты, открытки, туристические карты на четырёх языках: таджикском, русском, английском и арабском.

Накануне состоялась презентация сим-карт для туристов, которые на основе нашего совместно со Службой связи предложения разработала компания Tcell. Преимущество этих сим-карт в том, что туристы получают их бесплатно и без прохождения особых процедур через туристические фирмы. Сим-карты имеют бесплатный пакет, включающий 50 минут, 100 МБ интернета и 150 СМС, а при подключении турист получает СМС-сообщение на трех языках: таджикском, русском и английском, - в котором есть информация о гостиницах, туристических зонах, лечебно-оздоровительных местах, ресторанах, такси и т.п.

Совместно с ООО «Сайёхон» под брендом «Рахш-Такси» мы создали Центр автомобильного обслуживания в сфере туризма. На сегодняшний день 50 легковых автомобилей носят рекламные картинки, показывающие туристические возможности нашей страны. Основной целью этого проекта является предоставление качественных автомобильных услуг туристам.

Мы организовали и провели форум предпринимателей Таджикистана и Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. В мае планируется провести форум предпринимателей Таджикистана и Саудовской Аравии. В нем примут участие представители отечественных туркомпаний, гостиниц, лечебно-оздоровительных центров, авиакомпаний.

Согласно проекту «Регионы Таджикистана» в рамках Года развития туризма и народных ремесел в этом году будут разработаны туристические интернет-сайты всех городов и регионов страны. На данный момент подготовлены интернет-сайты трех регионов. Цель – реклама туристического потенциала этих регионов, предоставление быстрой и качественной информации туристам, а также привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры туризма.

До сегодняшнего времени совместно с министерствами и ведомствами страны мы провели более 300 разных мероприятий, в том числе 35 мероприятий за пределами страны, где презентовали туристические возможности Таджикистана.

Также совместно с туристическими компаниями мы приготовили и распространили информационные листовки с картой разных туристических маршрутов по всем регионам страны.

Несколько слов об экономике туризма

- Какова доля туризма в структуре ВВП?

- На данный момент доля туризма в структуре ВВП Таджикистана составляет 1,6%, а согласно Стратегическому плану до 2020 года данный показатель должен составлять 5%.

- Какие в принципе виды туризма популярны и прибыльны с экономической точки зрения?

- По международным оценкам, каждый турист в каждой поездке тратит в среднем от 500 до 750 долларов. Согласно статистическим данным в 2017 году 460 тысяч туристов посетили культурно-туристические местности и святые места Таджикистана. В нашей стране наиболее популярными являются горный туризм (альпинизм), экологический, лечебно-оздоровительный и деловой туризм. Вместе с тем рассматриваются также санаторно-курортное лечение и отдых, историко-познавательный и этнографический туризм, рафтинг (спуск по горным рекам), горнолыжный спорт и приключенческий туризм.

- Какие конкретные шаги сделаны для улучшения инвестиционного климата в сфере туризма?

- На данный момент предпринимателей интересует строительство туристических объектов. Как показывает мировая практика, сначала надо заинтересовать частный сектор, создав экономическую и правовую базу. Комитет по развитию туризма для привлечения местных и иностранных инвесторов использует предоставляемые льготы, предлагает квалифицированные услуги по планированию в сфере туризма и принимает необходимые меры для их решения.

- Что делается для развития внутреннего туризма? Сегодня в сельской местности популярны посещения святых мест, народ на свои деньги заказывает автобусы и маршрутки. Но регулярные маршруты не разработаны, есть неудобства, касающиеся качества транспорта, питания и ночлега.

- Во всем мире внутренние туристы составляют 75-80% от общего количества туристов. Более 3 тыс. исторических и культурных мест, экологические ресурсы, инфраструктура, укрепление правовой базы создают благоприятную атмосферу для развития внутреннего туризма в Таджикистане.

Для развития внутреннего туризма были реконструировано и восстановлено 65% от общего количества курортно-санаторных объектов страны. Также увеличилось количество частных туристических объектов. К примеру, только на лечебном источнике Гармчашма в ГБАО есть гостиница «Сомон ТМ», хостелы «Бахор», «Чашма», «Гайюрджон» и «Гайёс».

Для создания и презентации новых туристических маршрутов, а также пропаганды внутреннего туризма сотрудники комитета и представители туристических компаний посетили Гиссар, Турсунзаде, Нурек, Шахринав, Файзабад, Рашт, Айни, Ховалинг, Бальджуван, Сари Хосор, лыжную туристическую базу «Сафед-Дара» и Рамит. В результате было создано 20 новых туристических маршрутов. Также мы организовали бесплатные туры из Согдийской области в Душанбе, Гиссар, Турсунзаде, а также из Хатлонской области в Согд в целях развития внутреннего туризма.

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