В честь 73-летия Дня Победы 94-летний участник Великой Отечественной Войны из Гулистона Вохид Самадов получил подарки от властей.

Представитель исполнительного аппарата президента Таджикистана Рахматулло Файззода поздравил ветерана и передал ему подарки и денежную помощь в размере 4 тыс. сомони от имени Эмомали Рахмона.

От председателя Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода ветерану вручили денежную сумму в размере 1500 сомони, а мэр города Гулистон Матлюба Амонзода вручила ветерану денежную сумму в размере 1000 сомони.

Вохид Самадов родился 21 января 1924 в селение Хистеварз Б. Гафуровского района. В октябре 1942 года был призван на фронт и до получения ранения участвовал на боевой линии Харькова в ожесточенных боях.

За отвагу и героизм Вохид Самадов был награжден орденами «Красная звезда», «Великой Отечественной Войны» первой степени, «Славы» третьей степени, а также 15 разными военными юбилейными медалями.

Как сообщил заместитель председателя Совета ветеранов войны и труда Согдийской области Шавкат Алиев, на сегодня на территории Согдийской области проживают 101 ветеран Великой Отечественной Войны , самому старшему из которых - 100 лет, а младшему 92 года.

«Из 300 тыс. выходцев из Таджикистана, которые были призваны на фронт, 76 тыс. были с севера страны. 30 тысяч выходцев из Согдийской области не вернулись», - сказал он.

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