99-летний фронтовик из Таджикистана Хайдар Халимов едет на Парад на Дворцовой площади в Петербурге. В годы войны он участвовал в прорыве блокады Ленинграда.

У ветерана десятки наград: он кавалер ордена Славы II степени и Красной Звезды, передает «МИР 24».

Он любит работать в саду – каждый год сажает деревья. Даже в гостях у сына не прочь потрудиться. Соседи удивляются: 99 лет, а даст фору любому юнцу. У себя в огороде дедушка Хайдар высаживает лук и картофель. Хоть и зрение подводит и все чаще болит спина, сидеть без дела не позволяет фронтовая закалка.

«В месяц по 20 раз выходили в атаку. Батальон наступает с четырех утра, ползешь километры дорог. Остается метров 50, нельзя разговаривать, курить. За 20 метров до цели командир кричит: вперед, за Родину, за Сталина. Из нескольких сотен вживых остаются человек 30», – говорит ветеран Великой Отечественной войны.

Война Хайдара Халимова застала в Беларуси. Рядовой красноармеец уже готовился к демобилизации, а тут фашисты. В составе 22-й гвардейской армии молодой боец оказался на передовой.

«Несколько раз был ранен – и снайперская пуля в меня попадала. Думал, не выживу, но на все воля бога», – говорит он.

С 1943 года Халимов в составе Второго Прибалтийского фронта освобождал блокадный Ленинград.

«Фашистов я убил сколько у меня волос было на голове. Пулеметная очередь, стреляешь, они, гады, падают. Пять лент по 150 патронов – за час десять лент высвобождал», – говорит ветеран.

Истории о том, как с боями прошел Эстонию, Литву и встретил победу в Риге, слушают дети, внуки и правнуки фронтовика. Большая семья дедушкой гордится и мечтает вместе с ним встретить его столетний юбилей.

В Великую Отечественную войну из Таджикистана на фронт ушли 290 тысяч человек, погиб каждый третий.

Средний возраст участников делегаций соотечественников, которые будут участвоватьт в параде, составляет приблизительно 75-88 лет, сообщили РИА Новости в городском комитете по внешним связям.

Как отмечается в сообщении комитета по внешним связям, делегации соотечественников – участников обороны Ленинграда и жителей блокадного города, начали прибывать в Петербург в понедельник. Уже приехали делегации из Белоруссии, Украины, Молдавии, Грузии и Израиля.

Всего, как ожидается, на празднование прибудут около 95 человек из 23 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии, информирует ведомство.

Делегации соотечественников, в числе которых ветераны и молодежь, 8-9 мая примут участие в официальных городских мероприятиях — торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище, праздничном концерте в БКЗ "Октябрьский", а также в параде войск Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади.

Вечером 9 мая для ветеранов-соотечественников будет организован торжественный вечер в честь Дня Победы, а 10 мая для гостей предусмотрена дополнительная культурная программа, которая будет включать обзорную экскурсию по городу, а также экскурсии на новые музейные площадки Петербурга: исторический парк "Россия – моя история" и Музей железных дорог России.

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