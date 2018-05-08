Жительница Учкуприкского района Ферганской области Узбекистана Зебунисо Ахмедова решила потратить накопленные для совершения хаджа (паломничества в Мекку) деньги на обеспечение своей махалли питьевой водой. Об этом сообщает ИА «Фергана» со ссылкой на «Халк сузи».

Зебунисо Ахмедовой 81 год, вырастила 11 детей. Многие годы она откладывала деньги, чтобы совершить хадж – одно из пяти предписаний ислама. Ей удалось накопить 50 миллионов сумов ($6250). Этого вполне хватит на поездку в Мекку, которая в этом году обойдется примерно в $4700. Но пенсионерка решила отказаться от хаджа в пользу обеспечения питьевой водой своих родных и соседей.

«По канонам нашей религии, у человека, который собирается в хадж, семья не должна ни в чем нуждаться, не должно быть долгов. Махалля - тоже моя семья. Как я могу спокойно отправляться в паломничество, когда они за три километра идут за водой и в зимние холода, и в жаркие дни лета. У меня сердце разрывается, когда вижу измученных молодых невесток. Я не смогла смириться с этим», - рассказывает Зебунисо Ахмедова.

В махалле Янгиобод, где живет Ахмедова, когда-то была проложена сеть водоснабжения, но она требует капитального ремонта, трубы пришли в негодность и практически не способны выполнять свои функции. На средства Зебунисо Ахмедовой был выкопан новый колодец, и теперь питьевой водой обеспечены все дома в махалле, а также общеобразовательная школа №49, детсад и семейная поликлиника.

История Ахмедовой напомнила о жительнице села Метк Ганчинского района Согдийской области Таджикистана, пенсионерке Норбиби Дустмуродовой, которая тоже решила свои сбереженные за многие годы средства потратить в итоге не на хадж, а на облегчение жизни односельчан. В 2015 году на ее деньги были построены два селеотводных сооружения и участков автодороги через овраг, который в период дождей затапливается и отрезает автомобильное сообщение между двумя селами.

В апреле 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообещал вложить в 2017−2021 годах в модернизацию систем питьевого водоснабжения и канализации 4,8 трлн сумов ($600 млн), чтобы обеспечить централизованным водоснабжением 84% населения страны. Остальным придется продолжать использовать колодцы, родники или привозную воду.

По официальным данным на май 2017 года, в Узбекистане за счет запасов подземных вод удовлетворяется потребность населения 69 городов, 335 поселков и 2902 сельских населенных пунктов.

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