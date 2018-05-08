Ко Дню победы военнослужащие 201 Российской военной базы в Таджикистане привели в порядок памятники.

Мемориал в честь Победы, установленный в Душанбе, приводят в порядок перед каждым Днем Победы, сообщили в пресс-службе РВБ.

В последние годы его реставрацией занимаются военнослужащие 201-й РВБ, дислоцированной в Таджикистане.

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Памятный душанбинский мемориал, на котором установлен легендарный танк ИС-2, появился в городе в конце 80-х годов к 42-й годовщине Победы по просьбе фронтовиков, ветеранов войны и труда.

Также военнослужащие провели реставрацию танка Т-34-85, установленного в городе Турсунзаде.

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