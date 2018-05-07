Туристическая делегация Объединенных Арабских Эмиратов в составе деятелей культуры и искусства посетили Таджикистан и побывали в туристических зонах республики.

Они приехали в Душанбе по приглашению Комитета по развитию туризма при правительстве РТ и посольства Таджикистана в ОАЭ.

В ходе визита гости посетили Варзоб, Рамит, Гиссарскую крепость, а в Душанбе они побывали на рынке «Мехргон» и в Национальном музее, сообщили в комитете по туризму.

По данным источника, руководитель дипломатической Академии Дубая Камиль Аль-Муайни, писатель Насир Аз-Захири, руководитель издательства “Ясамин” Марьям Аш-Шинаси, начальник департамента культуры города Шарджа Фатима Ан-Накби были впечатлены от поездки в Таджикистан.

«Больше всего они обратили внимание на изделия народных ремесел Таджикистана. Гостям понравились курпачи из хлопка, сделанные народными мастерицами страны”, - отметили в комитете.

Кроме того, гости выразили восхищение природой Таджикистана, по вкусу им пришлись и фрукты.

Гости выразили заинтересованность в привлечении арабских туристов в Таджикистан.

«В частности, им были интересны альпинизм, лечебный туризм, путешествия по историческим и культурным местам республики», - сообщили в комитете.

По данным Комитета по развитию туризма, за первый квартал 2018 года Таджикистан посетили более 600 туристов из ОАЭ, что на 8 раз больше, чем в прошлом году.

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