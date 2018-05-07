Миллиард долларов за одиннадцать дней и $1164,1 млн по итогам второго уик-энда за двенадцать дней: таковы два новых впечатляющих рекорда команды Мстителей в мировом кинопрокате.

Уже сейчас «Война бесконечности» занимает пятнадцатое место за всю историю, а ведь впереди ещё премьера в Китае. Одна только Поднебесная принесёт в копилку блокбастера не меньше 275-300 миллионов долларов, сообщает Kinobusiness.com

Предыдущий рекорд взятия миллиардного рубежа установил в декабре 2015 года седьмой эпизод «Звёздных войн» «Пробуждение силы». Фильму Джей Джей Абрамса потребовалось для этого двенадцать дней. По итогам второго уик-энда общая касса составляла тогда $1090,4 млн.

В активе экранизации комиксов Marvel $450,8 млн в американском кинопрокате и $713,3 в международном. Второй уик-энд на международной арене принёс $162,6 млн. Весомый вклад в эту сумму сделала Россия, где 1150 млн рублей или $18,5 млн стали новым рекордом кинопроката. Уже сейчас «Война бесконечности» является самым кассовым фильмом за всю историю в Бразилии, Индонезии и на Филиппинах. Второе место занимает кинокомикс в мексиканском кинопрокате, а в Индии из голливудского кино уступает только «Книге джунглей».

$10,6 млн во второй уик-энд и $40 млн за двенадцать дней заработал блокбастер в кинозалах IMAX. Вместе с Северной Америкой это даёт $80,2 млн мировых сборов. Рекорд формата состоялся в России. За три дня с четверга по субботу «Война бесконечности» заработала больше в IMAX, чем любой другой фильм за полноценный четырёхдневный уик-энд.

между тем, в России второе место по итогам выходных 3-6 мая занял фильм Константина Хабенского «Собибор». Лента собрала 106,5 миллиона рублей. В тройке лидеров также оказался фильм Данилы Козловского «Тренер» с результатом 51,9 миллиона рублей.

«Мстители: Война бесконечности», снятый режиссерами Энтони и Джо Руссо, основан на комиксах издательства Marvel Comics о супергероях. В картине сыграли: Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Роберт Дауни-младший, Крис Пратт, Крис Эванс, Марк Руффало и Бенедикт Камбербэтч.

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