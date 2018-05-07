В преддверии 73-летия Победы советских войск в Великой отечественной войне о том, где встретили победу тогдашние молодые солдаты-победители, вспоминают сегодняшние ветераны.

Николай Голиков родился в Томске в декабре 1920 года. В 1940 году его призвали на службу в ряды Советской Армии. Службу проходил на Дальнем Востоке, в артиллерийской батарее.

«В конце декабря 1942 года наш корпус отправили на озеро Селигер, - вспоминает ветеран. - Сразу по прибытию на это озеро, а это было 3 января 1943 года, полк подвергся вражеской бомбардировке. Это было первое осознание войны, когда между взрывами снарядов были слышны стоны и крики раненых солдат. Уцелевшим солдатам предстояло пройти еще 300 километров. Шли в основном по ночам, днем приходилось маскироваться в тайге. За ночь приходилось проходить по 30 километров. Нужно сказать, что идти было нелегко, морозы и снег создавали сложности. Люди были измучены, засыпали на ходу, каждые 50 минут делали 10-минутные привалы, и как только раздавалась команда привал, многие тут же пользовались этой возможностью, чтобы хоть за это короткое время, но вздремнуть».

В январе 1944 года был направлен в район Великие Луки командиром батареи в минометный дивизион.

Отсюда подразделение, в котором служил Голиков, прошло Псковскую область, форсировало реку Великую, где начиналась территория Латвии. С боями взяв города Резекне, Мадона, вышли на Ригу.

18-20 января с боями заняв Ригу, дивизион дошел до Курляндского полуострова. Бои здесь продолжались весь 1944 год. Курляндский котёл сложился осенью 1944 года, когда западная часть Латвии оставалась под оккупацией германских войск (остатки группы армий «Север»), но они оказались зажаты между двумя советскими фронтами. Здесь бои велись даже после капитуляции Германии и прекратились только 15 мая 1945 года.

Большой вклад в разгроме фашистов в Курляндии внесли и минометчики, среди которых был и Николай Голиков.

Вернулся домой солдат с орденами на груди год спустя, в мае 46-го.

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