Организатора приюта "Деревня любви" подозревают в том, что она стала использовать благотворительность для личного обогащения. Она получала большие суммы от государства и частных филантропов.

Власти китайской провинции Хэбэй на севере страны задержали женщину, усыновившую 118 детей. Ее подозревают в незаконном обогащении за счет сирот, сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на Globaltimes.

Ли Лицзюань была организатором приюта для сирот и детей с инвалидностью под названием «Деревня любви» в городе Уань. Местные СМИ часто о ней писали, благодаря чему она приобрела широкую популярность. Однако, по заявлению властей, добившись известности, женщина стала использовать благотворительность для личного обогащения. Она получала большие суммы от государства и частных филантропов.

У Ли Лицзюань в собственности обнаружилась многочисленная недвижимость, дорогие автомобили и большие суммы наличных, заявляют власти. При этом раньше основательница «Деревни любви» сама признавалась, что является миллионером. Она начала усыновлять детей в 1996 году, а приют основала в 2007-м.

По данным чиновников, у некоторых детей в приюте на самом деле есть родители. Их имена Ли Лицзюань использовала, чтобы обманом получить от государства субсидии на их содержание. Полиция также проверяет сообщения о том, что некоторые дети могли быть похищены. Для этого у детей из приюта были взяты образцы крови и отпечатки пальцев, которые будут сверять по национальной базе пропавших детей.

Власти закрыли «Деревню любви», забрав из учреждения 74 ребенка. Сейчас о них заботятся социальные службы.

Арест Ли Лицзюань вызвал в Китае большой резонанс и общественную дискуссию о том, этично ли становиться богатым, занимаясь благотворительностью.

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